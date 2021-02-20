Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

«Леванте» снова шокировал «Атлетико» и возродил интригу в чемпионской гонке

20 Февраля 2021, 20:13,

«Атлетико» провёл второй матч подряд против «Леванте» и снова не смог победить. В начале домашней игры мадридцы пропустили атаку Луиса Моралеса, который не попал в створ, оказавшись с глазу на глаз с голкипером. А на 30-й минуте он открыл счет ударом с линии штрафной. «Атлетико» проснулся в последней трети поединка и создал с полдесятка хороших моментов. Ближе всех к успеху был Луис Суарес, который попал в каркас ударом со штрафного. А вот гости на 90-й минуте поставили жирную точку. Ян Облак побежал к чужим воротам забивать, а соперники в контратаке забили в пустые ворота - 2:0.

Чистый отрыв «Атлетико» от второго места составляет уже всего шесть очков.

Протокол игры  
Атлетико М 0:2 Леванте
    30' Моралес Луис (0:1)
    90' Де Фрутос Хорхе (0:2)
Облак Ян Хименес Хосе   54' (Лемар Тома (   54'   70') Фелипе Аугусто IV Эрмосо Марио Корреа Анхель   61' (Санчес Рикард (   61') Льоренте Маркос Кондогбия Жоффрей   61' (Торрейра Лукас (   61') Коке Хорхе   70'   74' (Дембеле Мусса II (   74') Лоди Ренан Суарес Луис Фелиш Жоау
Запасные: Гарсия Альваро Грбич Иво Камелло Серхио Витоло Виктор
Карденас Дани   69' Коке Хорхе II   71' (Сон (   71') Везу Рубен   36' Дуарте Оскар Робер Пьер   90' Антонио Гарсия   71' (Клерк Карлос (   71') Рочина Рубен   62' (Гомес Даниэль (   62') Малса Микаэль Барди Энис Леон Серхио   62' (Де Фрутос Хорхе (   62') Моралес Луис   80' (Вукчевич Никола (   80')
Запасные: Дукуре Шейк III Рохер Марти Айтор Фернандес Мирамон Хорхе
20 февраля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Леванте
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (6)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
noname_344
20 Февраля 2021, 21:10

А я говорил. Я еще в декабре говорил, разбазарят всё и сольются в итоге.

1
779
20 Февраля 2021, 20:20

У дохлой Барсы шанс появился?)))

0
типафутбольныйаналитик
20 Февраля 2021, 21:15

Шанс есть даже на требл, ух какой я оптимист)))

0
Артур Измаилов
20 Февраля 2021, 20:19

Перехваленые мОтрасы выскочки за последние три игры минус 7 очков ...Клаааассс ! До еще гол на последних секундах в пустые ворота, вуахах)))
А Леванте молодцы, за неделю дважды сыграли с мОтрасами, одна ничья, одна победа.
Так что вопрос с чемпионством еще не решен. А кто то из админов тут где то 10 дней назад свою "аналитику" развесил, записав мОтрасов чемпиками ))) А им еще с Реалом играть, который спокойно размазал атлетов в первом круге, с Барсой, с Севильей ...

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
Underdog
20 Февраля 2021, 20:16

Вот как два матча с середняком могут возродить интригу.
Посвящается всем тем кто короновал Атлетико

1
Nashterator
20 Февраля 2021, 20:15

Очень яркий и интересный матч был.
Концовка чемпионата будет жаркой

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Криштиану Роналду не пожалели в Португалии: «Ювентус» минимально уступил «Порту»
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
Будущее Месси: Нужен ли аргентинец какому-то клубу
​«Динамо» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
​«Динамо» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола