«Леванте» снова шокировал «Атлетико» и возродил интригу в чемпионской гонке

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20 Февраля 2021, 20:13,
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«Атлетико» провёл второй матч подряд против «Леванте» и снова не смог победить. В начале домашней игры мадридцы пропустили атаку Луиса Моралеса, который не попал в створ, оказавшись с глазу на глаз с голкипером. А на 30-й минуте он открыл счет ударом с линии штрафной. «Атлетико» проснулся в последней трети поединка и создал с полдесятка хороших моментов. Ближе всех к успеху был Луис Суарес, который попал в каркас ударом со штрафного. А вот гости на 90-й минуте поставили жирную точку. Ян Облак побежал к чужим воротам забивать, а соперники в контратаке забили в пустые ворота - 2:0.
Чистый отрыв «Атлетико» от второго места составляет уже всего шесть очков.
Протокол игры
|Атлетико М
|0:2
|Леванте
|30' Моралес Луис (0:1)
|90' Де Фрутос Хорхе (0:2)
Облак Ян • Хименес Хосе 54' ( Лемар Тома ( 54' ) • 70'Фелипе Аугусто IV • Эрмосо Марио • Корреа Анхель 61' ( Санчес Рикард ( 61') • Льоренте Маркос • Кондогбия Жоффрей 61' ( Торрейра Лукас ( 61') • Коке Хорхе 70' 74' ( Дембеле Мусса II ( 74') • Лоди Ренан • Суарес Луис • Фелиш Жоау
Запасные: Гарсия Альваро • Грбич Иво • Камелло Серхио • Витоло Виктор
Карденас Дани • 69'Коке Хорхе II 71' ( Сон ( 71') • Везу Рубен • 36'Дуарте Оскар • Робер Пьер • 90'Антонио Гарсия 71' ( Клерк Карлос ( 71') • Рочина Рубен 62' ( Гомес Даниэль ( 62') • Малса Микаэль • Барди Энис • Леон Серхио 62' ( Де Фрутос Хорхе ( 62') • Моралес Луис 80' ( Вукчевич Никола ( 80')
Запасные: Дукуре Шейк III • Рохер Марти • Айтор Фернандес • Мирамон Хорхе
20 февраля. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Леванте
А я говорил. Я еще в декабре говорил, разбазарят всё и сольются в итоге.
У дохлой Барсы шанс появился?)))
Шанс есть даже на требл, ух какой я оптимист)))
Перехваленые мОтрасы выскочки за последние три игры минус 7 очков ...Клаааассс ! До еще гол на последних секундах в пустые ворота, вуахах)))
А Леванте молодцы, за неделю дважды сыграли с мОтрасами, одна ничья, одна победа.
Так что вопрос с чемпионством еще не решен. А кто то из админов тут где то 10 дней назад свою "аналитику" развесил, записав мОтрасов чемпиками ))) А им еще с Реалом играть, который спокойно размазал атлетов в первом круге, с Барсой, с Севильей ...
Вот как два матча с середняком могут возродить интригу.
Посвящается всем тем кто короновал Атлетико
Очень яркий и интересный матч был.
Концовка чемпионата будет жаркой