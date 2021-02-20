«Леванте» снова шокировал «Атлетико» и возродил интригу в чемпионской гонке

«Атлетико» провёл второй матч подряд против «Леванте» и снова не смог победить. В начале домашней игры мадридцы пропустили атаку Луиса Моралеса, который не попал в створ, оказавшись с глазу на глаз с голкипером. А на 30-й минуте он открыл счет ударом с линии штрафной. «Атлетико» проснулся в последней трети поединка и создал с полдесятка хороших моментов. Ближе всех к успеху был Луис Суарес, который попал в каркас ударом со штрафного. А вот гости на 90-й минуте поставили жирную точку. Ян Облак побежал к чужим воротам забивать, а соперники в контратаке забили в пустые ворота - 2:0.

Чистый отрыв «Атлетико» от второго места составляет уже всего шесть очков.