Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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«Атлетико» впервые при Симеоне пропустил в шести матчах подряд

17 Февраля 2021, 21:53,

В четверг мадридский «Атлетико» проводит перенесённый выездной матч второго тура Ла Лиги против «Леванте». Середняк чемпионата Испании открыл счет на 17-й минуте, голевым стал удар Эниса Барди. Таким образом, «матрасники» пропустили в шестом подряд поединке в рамках Примеры, что случилось с командой впервые за 348 матчей с Диего Симеоне во главе.

В матче заканчивается первый тайм, счет 1:1, на 37-й минуте его сравнял Маркос Льоренте. Несмотря на антирекорд, «Атлетико» остается самой малопропускающей командой (14 голов)  в 22 матчах. На этот момент «матрасники» на шесть очков опережают идущий на втором месте «Реал» и имеют матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
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