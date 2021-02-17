«Атлетико» впервые при Симеоне пропустил в шести матчах подряд

В четверг мадридский «Атлетико» проводит перенесённый выездной матч второго тура Ла Лиги против «Леванте». Середняк чемпионата Испании открыл счет на 17-й минуте, голевым стал удар Эниса Барди. Таким образом, «матрасники» пропустили в шестом подряд поединке в рамках Примеры, что случилось с командой впервые за 348 матчей с Диего Симеоне во главе.

В матче заканчивается первый тайм, счет 1:1, на 37-й минуте его сравнял Маркос Льоренте. Несмотря на антирекорд, «Атлетико» остается самой малопропускающей командой (14 голов) в 22 матчах. На этот момент «матрасники» на шесть очков опережают идущий на втором месте «Реал» и имеют матч в запасе.