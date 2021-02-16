Симеоне отказался комментировать возможный уход Суареса

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне на пресс-конференции перед матчем с «Леванте» вынужден был отвечать на вопросы, не связанные с самой игрой. Дело в том, что Marca сообщила о том, что у уругвайца есть право досрочно расторгнуть контракт с «матрасниками» по итогам сезона 2020/21. Там же отмечалось, что, с другой стороны, Суареса все устраивает в «Атлетико», где он много забивает и стал лидером команды.

- Обычно я не обсуждаю личные контракты футболистов, - сказал Симеоне репортерам. - Я говорю о том, как атаковать, играть, но не вмешиваюсь в личные дела.

Суаресу 34 года. Пять месяцев назад он сменил «Барселону» на «Атлетико» на правах свободного агента и забил 16 мячей в 22 поединках.