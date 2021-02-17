Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Атлетико» транжирит очковый запас, не сумев победить «Леванте»

17 Февраля 2021, 23:08,

Перенесённый матч второго тура Ла Лиги «Леванте» - «Атлетико» получился событийным и завершился достаточно неожиданным результатом. На 17-й минуте Энис Барди открыл счёт, оказавшись сам перед воротами мадридцев. Команда Диего Симеоне пропустила в шестом матче кряду, чего ранее не случалось под руководством аргентинца, но отыгралась перед перерывом после удара Маркоса Льоренте с рикошетом. Также два момента имел Луис Суарес.

Во втором тайме Анхель Корреа имел супермомент, но не попал в рамку с нескольких метров, а голевую попытку Сауля отменили из-за офсайда. Впрочем «Леванте» также мог забить, арбитр не назначил пенальти в пользу хозяев, а в концовке Ян Облак справился с опасным ударом Карлоса Клерка.

Ничья 1:1 оставила «Атлетико» на первом месте с отрывом от «Реала» в шесть очков с матчем в запасе.

Протокол игры  
Леванте 1:1 Атлетико М
(1:0) Барди Энис 17'    
    37' Льоренте Маркос (1:1)
Айтор Фернандес Мирамон Хорхе Постиго Серхио Робер Пьер Клерк Карлос Де Фрутос Хорхе   45'   82' (Везу Рубен (   82') Малса Микаэль Радоя Неманья   46' (Дуарте Оскар (   46') Барди Энис   86' (Рочина Рубен (   86') Рохер Марти   82' (Сон (   82') Моралес Луис   70' (Гомес Даниэль (   70')
Запасные: Дукуре Шейк III Коке Хорхе II Антонио Гарсия Леон Серхио Карденас Дани
Облак Ян Врсалько Шиме   46' (Кондогбия Жоффрей (   46'   51') Савич Стефан   42' Хименес Хосе Эрмосо Марио Льоренте Маркос Коке Хорхе   81' (Торрейра Лукас (   81') Ньигес Сауль   26' Карраско Янник   66' (Фелиш Жоау (   66') Корреа Анхель   81' (Витоло Виктор (   81') Суарес Луис
Запасные: Грбич Иво Лоди Ренан Камелло Серхио Фелипе Аугусто IV
17 февраля. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Леванте
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола