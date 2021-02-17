«Атлетико» транжирит очковый запас, не сумев победить «Леванте»

Перенесённый матч второго тура Ла Лиги «Леванте» - «Атлетико» получился событийным и завершился достаточно неожиданным результатом. На 17-й минуте Энис Барди открыл счёт, оказавшись сам перед воротами мадридцев. Команда Диего Симеоне пропустила в шестом матче кряду, чего ранее не случалось под руководством аргентинца, но отыгралась перед перерывом после удара Маркоса Льоренте с рикошетом. Также два момента имел Луис Суарес.

Во втором тайме Анхель Корреа имел супермомент, но не попал в рамку с нескольких метров, а голевую попытку Сауля отменили из-за офсайда. Впрочем «Леванте» также мог забить, арбитр не назначил пенальти в пользу хозяев, а в концовке Ян Облак справился с опасным ударом Карлоса Клерка.

Ничья 1:1 оставила «Атлетико» на первом месте с отрывом от «Реала» в шесть очков с матчем в запасе.