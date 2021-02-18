Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Симеоне: «Справедливый результат для двух команд»

18 Февраля 2021, 00:30,

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне похвалил «Леванте» за игру в перенесённом матче второго тура Ла Лиги, который завершился со счётом 1:1.

- Мы сегодня увидели на поле сильного соперника, который хорошо играл, - заявил аргентинец на пресс-конференции. - «Леванте» улучшил игру в обороне, действовал очень организованно и грамотно распоряжался мячом. Соперник играл на ничью и добился ее. У нас было два отличных момента, но в концовке мы также могли проиграть. Это справедливый результат для двух команд, игравших хорошо.

Отрыв «Атлетико» от второго места составляет шесть очков, при этом «матрасники» сыграли на один матч меньше.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Леванте, Диего Симеоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
Месси прощается с Лигой чемпионов? «ПСЖ» разбил «Барселону» на «Камп Ноу»
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
«ПСЖ» может пожертвовать Мбаппе ради Месси
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
Месть от бывшего: «Лестер» с Роджерсом впервые разбил «Ливерпуль»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
«Наполи» прервал серию неудач победой над «Ювентусом»
Влюблённые: десять самых красивых пар мирового футбола
Влюблённые: десять самых красивых пар мирового футбола


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола