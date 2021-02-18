Симеоне: «Справедливый результат для двух команд»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне похвалил «Леванте» за игру в перенесённом матче второго тура Ла Лиги, который завершился со счётом 1:1.

- Мы сегодня увидели на поле сильного соперника, который хорошо играл, - заявил аргентинец на пресс-конференции. - «Леванте» улучшил игру в обороне, действовал очень организованно и грамотно распоряжался мячом. Соперник играл на ничью и добился ее. У нас было два отличных момента, но в концовке мы также могли проиграть. Это справедливый результат для двух команд, игравших хорошо.

Отрыв «Атлетико» от второго места составляет шесть очков, при этом «матрасники» сыграли на один матч меньше.