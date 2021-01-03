«Атлетико» в большинстве едва не упустил победу в игре с «Алавесом»

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03 Января 2021, 20:08,
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В 17-м туре Ла Лиги лидирующий «Атлетико» приехал в гости к середнякам из «Алавеса». Гол Маркоса Льоренте на 41-й минуте позволил мадридцам играть от обороны, а с удалением Виктора Лагуардии им стало еще легче. Тем не менее, срезка от Фелипе на 84-й минуте поставила «матрасников» под угрозу потери очков. Лишь на 90-й минуте гол Луиса Суареса позволил «Атлетико» вырвать победу (2:1) и вернуться на первое место.
Протокол игры
|Алавес
|1:2
|Атлетико М
|41' Льоренте Маркос (0:1)
|(1:1) Фелипе Аугусто IV 84'
|90' Суарес Луис (1:2)
Пачеко Фернандо • Агиррегабириа Мартин • Лагуардия Виктор • 63'Лежён Флорьян • Хави Лопеc 87' ( Марин Адриан ( 87') • Батталья Родриго • Эдгар Мендес 75' ( Хоселу Санмартин ( 75') • Йота Пелетейро • Ману Гарсия 68' ( Риоха Луис ( 68') • Сайнс Борха 68' ( Тачи ( 68') • Дейверсон Силва 75' ( Лукас Перес ( 75')
Запасные: Бурги Хорхе • Тавареш Томаш • Дуарте Рубен • Сивера Антонио • Химо Наварро • Гвидетти Йон
Облак Ян • Хименес Хосе • Фелипе Аугусто IV 87' ( Лоди Ренан ( 87') • Эрмосо Марио • Коке Хорхе • Врсалько Шиме • Льоренте Маркос • Лемар Тома • Карраско Янник 29' 82' ( Ньигес Сауль ( 82') • Корреа Анхель 62' ( Фелиш Жоау ( 62') • Суарес Луис
Запасные: Санчес Мануэль • Торрейра Лукас • Грбич Иво • Кондогбия Жоффрей • Шапоньич Иван • Сан Роман Мигель • Камелло Серхио • Санчес Рикард • Витоло Виктор
03 января. Стадион "Мендисорроса".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Алавес
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