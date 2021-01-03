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«Атлетико» в большинстве едва не упустил победу в игре с «Алавесом»

03 Января 2021, 20:08,

Global Look Press

В 17-м туре Ла Лиги лидирующий «Атлетико» приехал в гости к середнякам из «Алавеса». Гол Маркоса Льоренте на 41-й минуте позволил мадридцам играть от обороны, а с удалением Виктора Лагуардии им стало еще легче. Тем не менее, срезка от Фелипе на 84-й минуте поставила «матрасников» под угрозу потери очков. Лишь на 90-й минуте гол Луиса Суареса позволил «Атлетико» вырвать победу (2:1) и вернуться на первое место.

Протокол игры  
Алавес 1:2 Атлетико М
    41' Льоренте Маркос (0:1)
(1:1) Фелипе Аугусто IV 84'    
    90' Суарес Луис (1:2)
Пачеко Фернандо Агиррегабириа Мартин Лагуардия Виктор   63' Лежён Флорьян Хави Лопеc   87' (Марин Адриан (   87') Батталья Родриго Эдгар Мендес   75' (Хоселу Санмартин (   75') Йота Пелетейро Ману Гарсия   68' (Риоха Луис (   68') Сайнс Борха   68' (Тачи (   68') Дейверсон Силва   75' (Лукас Перес (   75')
Запасные: Бурги Хорхе Тавареш Томаш Дуарте Рубен Сивера Антонио Химо Наварро Гвидетти Йон
Облак Ян Хименес Хосе Фелипе Аугусто IV   87' (Лоди Ренан (   87') Эрмосо Марио Коке Хорхе Врсалько Шиме Льоренте Маркос Лемар Тома Карраско Янник   29'   82' (Ньигес Сауль (   82') Корреа Анхель   62' (Фелиш Жоау (   62') Суарес Луис
Запасные: Санчес Мануэль Торрейра Лукас Грбич Иво Кондогбия Жоффрей Шапоньич Иван Сан Роман Мигель Камелло Серхио Санчес Рикард Витоло Виктор
03 января. Стадион "Мендисорроса".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Алавес
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
03 Января 2021, 20:52
Играть по счету , когда на табло 0-1 всегда рисковано
0
Misha_diablo_football
03 Января 2021, 20:35

Кусачий заяц спасает матрасников от позора...

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