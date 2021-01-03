«Атлетико» в большинстве едва не упустил победу в игре с «Алавесом»

В 17-м туре Ла Лиги лидирующий «Атлетико» приехал в гости к середнякам из «Алавеса». Гол Маркоса Льоренте на 41-й минуте позволил мадридцам играть от обороны, а с удалением Виктора Лагуардии им стало еще легче. Тем не менее, срезка от Фелипе на 84-й минуте поставила «матрасников» под угрозу потери очков. Лишь на 90-й минуте гол Луиса Суареса позволил «Атлетико» вырвать победу (2:1) и вернуться на первое место.