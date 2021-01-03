Симоне рассказал, что ему больше всего понравилось в матче с «Алавесом»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал гостевую победу над «Алавесом» (2:1).

«Всегда сложно играть против «Алавеса» в гостях, они хорошо играют на своем поле, сегодняшний день не стал исключением. В первом тайме они почти не оставляли нам свободного пространства, после удаления Лагуардии стало легче. Самым прекрасным в сегодняшнем матче было то, как команда отреагировала на пропущенный гол. Мы не нервничали, и Суарес принёс нам победу. Я очень рад», - цитирует Симоне пресс-служба мадридского клуба.

«Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея два матча в запасе.