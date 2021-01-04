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Симеоне: «Атлетико» не может позволить себе расслабиться»

04 Января 2021, 09:36,

Global Look Press

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о шансах «матрасников» выиграть чемпионский титул в нынешнем сезоне испанской Примеры.

«Мы играем матч за матчем. Это достаточно нелегко. «Атлетико» не может позволить себе расслабиться. Во второй части сезона будет еще тяжелее. Единственный вариант справиться с этим - идти шаг за шагом», - приводит слова аргентинского специалиста газета Marca.

«Матрасники» набрали 38 баллов после 15 матчей и лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Симеоне опережают идущий вторым «Реал» на два очка, при этом «сливочные» провели на две игры больше.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Диего Симеоне
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