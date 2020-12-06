«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге

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06 Декабря 2020, 00:56,
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В 12-м туре чемпионата Испании «Барселона» гостила у «Кадиса», который в дебютной части сезона идёт в еврокубковой зоне. Новички за всю игру лишь два раза пробили в створ ворот, и обе попытки стали результативными. Уже в самом начале игроки «Кадиса» затолкали мяч в сетку ворот. В середине второго тайма «сине-гранатовые» отыгрались стараниями Хорди Альбы и рикошета от защитника, но тут же Альваро Негредо запрессинговал Клемана Ленгле и снова вывел вперед свою команду. «Барселона» имела ряд неплохих моментов, но так и не спасла игру (1:2), набрав 14 очков после 10 матчей.
Протокол игры
|(1:0) Хименес Альваро 8'
|58' Алькала Педро (1:1)
|(2:1) Негредо Альваро 63'
Ледесма Херемиас • Карселен Исаак • Хименес Фали • Мауро Маркос 31' ( Алькала Педро ( 31') • Альфонсо Луис • Искьердо Хайро 81' ( Алехо Иван ( 81') • Йонссон Йенс 80' ( Адеканье Бобби ( 80') • Бодиже Янн • Переа Альберто 80' ( Аугусто Фернандес ( 80') • Алекс Фернандес • Хименес Альваро 62' ( Негредо Альваро ( 62')
Запасные: Акапо Карлос • Гарридо Хон • Лосано Энтони • Малбашич Филип • Хиль Давид • Помбо Хорхе • Нано Александер
Тер Штеген Марк-Андре • Дест Серджино 78' ( Тринкан Франсишку ( 78') • Мингеса Оскар 46' ( Дембеле Усман ( 46') • Ленгле Клеман • 61'Альба Жорди • 87'Бускетс Серхио 78' ( Пьянич Миралем ( 78') • Де Йонг Френки • Месси Лионель • Гризманн Антуан • Коутиньо Филиппе 46' ( Гонсалес Педро ( 46') • Брайтвайт Мартин
Запасные: Пуч Рикард • Фирпо Жуниор • Пенья Иньяки • Нето Мурара • Араухо Рональд • Аленья Карлес
05 декабря. Стадион "Рамон де Карранса" (Кадис).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Кадис
А я смотрю Реал и Барса соревнуются, кто больше проср.. т очередному мусору из подвала турнирной таблицы
ну видимо не посмотрев, ничего не потерял.
оборона - трындец просто! Ленгле превращается в барселонского Варана. в отсутствие Пике творит просто жесть! ну и в нападении просто ужас какой то. после матчей ЛЧ Гризманн снова испарился. от Дембеле тоже большого толку не было. нет сейчас игроков, которые могли бы на дриблинге пройти мощную оборону. Месси ещё может попробовать, но и он сегодня был не в ударе. паузы эти что ли негативно на него действуют? ещё заметил, что почти все обостряющие пасы приходились в защитников Кадиса, будто бы специально в них лупили.
Кадис можно поздравить с победой, заслужили. а Барсе не знаю чего и желать. если они сами не понимают, что такой игрой всё больше тонут в турнирной таблице.
Одни вышли на поле биться, вторые покатать мяч и увезти три очка.
Море брака. Бускетс пас в борьбу как будто так всегда.
Спящая защита.
Не хотела играть Барса вот и результат. Досадно, но такие матчи уже не удивляют.
брака вообще полно. у Месси мяч отбирают, а он даже подобия борьбы не показывает. если посмотреть точность передач сейчас и сравнить со временами Пепа, то наверняка будет большая разница в пользу прежних лет.