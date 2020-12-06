«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге

В 12-м туре чемпионата Испании «Барселона» гостила у «Кадиса», который в дебютной части сезона идёт в еврокубковой зоне. Новички за всю игру лишь два раза пробили в створ ворот, и обе попытки стали результативными. Уже в самом начале игроки «Кадиса» затолкали мяч в сетку ворот. В середине второго тайма «сине-гранатовые» отыгрались стараниями Хорди Альбы и рикошета от защитника, но тут же Альваро Негредо запрессинговал Клемана Ленгле и снова вывел вперед свою команду. «Барселона» имела ряд неплохих моментов, но так и не спасла игру (1:2), набрав 14 очков после 10 матчей.