​Куман прокомментировал провальный матч «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после провального матча с «Кадисом». Каталонцы проиграли 1:2, и теперь на 12 очков отстают от лидирующего в Ла Лиге «Атлетико».

«Нельзя пропускать такой второй гол. Это недостаток концентрации. Трудно объяснить произошедшее, потому что у нас была хорошая неделя. Думаю, первый тайм не был хорошим, мы теряли много мячей. После перерыва мы немного улучшились.

Это огромный шаг назад в борьбе за титул Ла Лиги. Я очень разочарован. «Атлетико» находится далеко по очкам. Если мы не улучшим настрой на гостевые игры, мне больше нечего будет сказать», - цитирует Кумана Goal.com.