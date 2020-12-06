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​Куман прокомментировал провальный матч «Барселоны»

06 Декабря 2020, 09:24,

Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман дал комментарий после провального матча с «Кадисом». Каталонцы проиграли 1:2, и теперь на 12 очков отстают от лидирующего в Ла Лиге «Атлетико».

«Нельзя пропускать такой второй гол. Это недостаток концентрации. Трудно объяснить произошедшее, потому что у нас была хорошая неделя. Думаю, первый тайм не был хорошим, мы теряли много мячей. После перерыва мы немного улучшились.

Это огромный шаг назад в борьбе за титул Ла Лиги. Я очень разочарован. «Атлетико» находится далеко по очкам. Если мы не улучшим настрой на гостевые игры, мне больше нечего будет сказать», - цитирует Кумана Goal.com.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Рональд Куман
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Комментарии (1)
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pol-black
06 Декабря 2020, 10:44

если не улучшите, турнут тебя, Рон, под зад. выступал за приглашение этого специалиста в тренерское кресло, но сейчас уже есть сомнения по поводу этого выбора.

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