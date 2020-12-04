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Восковая копия Месси в музее Барселоны получилась противоречивой - фото

04 Декабря 2020, 21:00,

Global Look Press

Музей восковых фигур в Барселоне снова открыл двери после ремонта и обновления коллекции. В частности, изменения затронули восковые копии спортсменов. Снимки фигуры Лионеля Месси стали вирусными в социальных сетях и породили многочисленные споры о том, насколько копия похожа на оригинал.

Месси - звезда экспозиции музея, где также есть восковые фигуры Марка Маркеса, Пау Газоля, Майкла Джордана, Фернандо Алонсо и Серены Уильямс. Также в ближайших планах появление двойника Рафаэля Надаля.

Сам Лионель Месси вернется на поле в субботу в матче против «Кадиса» после того, как отдыхал во время встречи с «Ференцварошем».
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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0
ингерман
04 Декабря 2020, 21:56

ай то ли шнур то ли швепс.. кароч меци это полный п-ц.. )))

0
slain
04 Декабря 2020, 21:20

Похож на Кристиана Бэйла ростом метр двадцать)

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