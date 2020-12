Восковая копия Месси в музее Барселоны получилась противоречивой - фото

Музей восковых фигур в Барселоне снова открыл двери после ремонта и обновления коллекции. В частности, изменения затронули восковые копии спортсменов. Снимки фигуры Лионеля Месси стали вирусными в социальных сетях и породили многочисленные споры о том, насколько копия похожа на оригинал.

Месси - звезда экспозиции музея, где также есть восковые фигуры Марка Маркеса, Пау Газоля, Майкла Джордана, Фернандо Алонсо и Серены Уильямс. Также в ближайших планах появление двойника Рафаэля Надаля.

Сам Лионель Месси вернется на поле в субботу в матче против «Кадиса» после того, как отдыхал во время встречи с «Ференцварошем».

Leo Messi's Wax statue in Barcelona's Wax museum..



How's it looking?



