Восковая копия Месси в музее Барселоны получилась противоречивой - фото

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04 Декабря 2020, 21:00,
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Музей восковых фигур в Барселоне снова открыл двери после ремонта и обновления коллекции. В частности, изменения затронули восковые копии спортсменов. Снимки фигуры Лионеля Месси стали вирусными в социальных сетях и породили многочисленные споры о том, насколько копия похожа на оригинал.
Месси - звезда экспозиции музея, где также есть восковые фигуры Марка Маркеса, Пау Газоля, Майкла Джордана, Фернандо Алонсо и Серены Уильямс. Также в ближайших планах появление двойника Рафаэля Надаля.
Сам Лионель Месси вернется на поле в субботу в матче против «Кадиса» после того, как отдыхал во время встречи с «Ференцварошем».
Leo Messi's Wax statue in Barcelona's Wax museum..— Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) December 3, 2020
How's it looking?
Via .@FCBW_A7 pic.twitter.com/exbmDRGNxT
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Барселона, Лионель Месси
ай то ли шнур то ли швепс.. кароч меци это полный п-ц.. )))
Похож на Кристиана Бэйла ростом метр двадцать)