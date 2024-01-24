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Чемпионат Италии. Серия А

«Сазонов не готов к Серии А» — Чинквини

24 Января 2024 • 17:43 Комментировать
Кальяри
...
Торино
1 3.60 X 3.15 2 2.20
26.01 22:45

Итальянский функционер Оресте Чинквини поделился комментарием о защитнике «Торино» Сабе Сазонову, который прошлым летом перешёл из московского «Динамо».

«Не знаю, можно ли называть трансфер Сабы Сазонова в «Торино» ошибкой, но могу сказать, что он не готов к чемпионату Италии. Просто не готов», — приводит слова Чинквини портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, проблема заключается в том, что в отсутствии еврокубков уровень чемпионата России немного просел.

В текущей кампании 21-летний Сазонов появился на поле в пяти матчах чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.

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