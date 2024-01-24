«Сазонов не готов к Серии А» — Чинквини

Итальянский функционер Оресте Чинквини поделился комментарием о защитнике «Торино» Сабе Сазонову, который прошлым летом перешёл из московского «Динамо».

«Не знаю, можно ли называть трансфер Сабы Сазонова в «Торино» ошибкой, но могу сказать, что он не готов к чемпионату Италии. Просто не готов», — приводит слова Чинквини портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, проблема заключается в том, что в отсутствии еврокубков уровень чемпионата России немного просел.

В текущей кампании 21-летний Сазонов появился на поле в пяти матчах чемпионата Италии и не отметился результативными действиями.