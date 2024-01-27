«Торино» набрал три очка на поле «Кальяри»

22-й тур чемпионата Италии стартовал матчем «Кальяри» - «Торино». Футболисты не отсиживались в обороне и постоянно искали счастья у ворот соперника. На экваторе первого тайма гости провели затяжную атаку, и Дуван Сапата ее завершил ударом из выгодной позиции. Якуб Янкто уже видел мяч в сетке ворот, но соперник успел его остановить на ленточке. На 45-й минуте Сапата обязан был оформлять дубль, но выручил вратарь. А вот с угрозой от Самуэле Риччи он не справился - 0:2. Андреа Петанья заставил кипер блеснуть реакцией, счет не изменился после его удара. Хозяева поля весь второй тайм доставляли мяч в штрафную по воздуху, а голевой момент был создан другим способом. Николас Виола взял игру на себя и поразил цель - 1:2. Уже в компенсированное время Пьетро Пеллегри хладнокровно поставил точку в атаке своей команды, но ВАР отменил это взятие ворот - вне игры.

«Торино» настигает «Наполи» на девятом месте, а вот противник остается всего в очке над зоной вылета.