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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» набрал три очка на поле «Кальяри»

27 Января 2024 • 00:46 Комментировать
Кальяри
1:2
Торино
окончен

22-й тур чемпионата Италии стартовал матчем «Кальяри» - «Торино». Футболисты не отсиживались в обороне и постоянно искали счастья у ворот соперника. На экваторе первого тайма гости провели затяжную атаку, и Дуван Сапата ее завершил ударом из выгодной позиции. Якуб Янкто уже видел мяч в сетке ворот, но соперник успел его остановить на ленточке. На 45-й минуте Сапата обязан был оформлять дубль, но выручил вратарь. А вот с угрозой от Самуэле Риччи он не справился - 0:2. Андреа Петанья заставил кипер блеснуть реакцией, счет не изменился после его удара. Хозяева поля весь второй тайм доставляли мяч в штрафную по воздуху, а голевой момент был создан другим способом. Николас Виола взял игру на себя и поразил цель - 1:2. Уже в компенсированное время Пьетро Пеллегри хладнокровно поставил точку в атаке своей команды, но ВАР отменил это взятие ворот - вне игры.

«Торино» настигает «Наполи» на девятом месте, а вот противник остается всего в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Кальяри1:2Торино
  23'Сапата Дуван (0:1)
  45'Риччи Самуэле (0:2)
(1:2) Виола Николас77'  
Скуффет СимонеВетеска Матеуш  41'Доссена АльбертоХацидиакос Пантелис 46' (Паволетти Леонардо ( 46') Дзаппа ГабриэлеДентелло Пауло 71' (Ауджелло Томмазо ( 71') Макумбу АнтуанСулемана Ибрахим 11' (Прати Маттео ( 11') Нандес Найтан 71' (Лападула Джанлука ( 71') Янкто Якуб 46' (Виола Николас ( 46'  73') Петанья Андреа
Запасные: Оберт АдамРадунович БорисДезогус ЯкопоДи Пардо АлессандроДейола АлессандроАрести Симоне
Милинкович-Савич Ваня  82'Тамез АдриенБуонджорно Алессандро  83'Родригес Рикардо  90'Белланова Рауль 87' (Войвода Мергим ( 87') Лазаро ВалентиноРиччи Самуэле  62' 62' (Гинейтис Гвидас ( 62') Линетти КарольВлашич НиколаСанабрия Антонио 78' (Сазонов Саба ( 78') Сапата Дуван 87' (Пеллегри Пьетро ( 87')
Запасные: Савва ЗаннетосДжемелло ЛукаCome BianayAlieu NjieПопа МихайЗима ДавидМунту-Ва-Мунгу Вимож
26 января. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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