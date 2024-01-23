«Торино» не планирует отдавать Сазонова в аренду

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о возможной аренде грузинского защитника Сабы Сазонова в нынешнее трансферное окно.

Спортивный функционер в разговоре с «РБ Спорт» отметил, что не планирует отдавать игрока в аренду и на данный момент нет поиска каких-либо вариантов.

Напомним, что 21-летний футболист пополнил ряды итальянской команды в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 2,75 миллиона евро.

В текущем сезоне Сазонов принял участие в десяти играх во всех турнирах, в среднем проводя на поле по 30 минут, и не смог отметиться результативными действиями.