Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» не планирует отдавать Сазонова в аренду

23 Января 2024 • 10:23 Комментировать
Кальяри
...
Торино
26.01 22:45

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о возможной аренде грузинского защитника Сабы Сазонова в нынешнее трансферное окно.

Спортивный функционер в разговоре с «РБ Спорт» отметил, что не планирует отдавать игрока в аренду и на данный момент нет поиска каких-либо вариантов.

Напомним, что 21-летний футболист пополнил ряды итальянской команды в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 2,75 миллиона евро.

В текущем сезоне Сазонов принял участие в десяти играх во всех турнирах, в среднем проводя на поле по 30 минут, и не смог отметиться результативными действиями. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Саба Сазонов Давиде Ваньяти ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАЛЬЯРИ ТОРИНО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Моуринью прибыл в Барселону и ответил улыбкой на вопрос о смене Хави «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Анчелотти: «Последний разговор с Винисиусом закончился тем, что он оформил хет-трик в ворота «Барселоны» ​Роналду: «Я лучший бомбардир в истории, поэтому 900 голов или 1000 – одно и то же» Эрнесто Вальверде назвал главного фаворита Кубка Испании ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» ​В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему Каземиро Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​Фанаты сборной Камеруна требуют извинений от Это'О и Онана
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» «Барселона» готова позвать Моуринью «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
Алькарас разгромил Кецмановича на пути в четвертьфинал Australian Open Калинская пробилась в 1/4 финала Australian Open Медведев справился с Боржесом и вышел в 1/4 финала Australian Open «Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Января
10:23 · Италия. Серия А
«Торино» не планирует отдавать Сазонова в аренду
04:56 · Италия. Серия А
​Лаутаро: «Мой первый трофей в качестве капитана»
04:38 · Италия. Серия А
Де Врей: «Всегда приятно выиграть трофей»
04:19 · Италия. Серия А
Не стало Луиджи Ривы - легенда итальянского футбола умерла в 79 лет
04:08 · Италия. Серия А
​Верховод: «Мальдини - топ во всём, абсолютно»
04:04 · Италия. Серия А
«Ювентус» забил 18 голов в первых пяти матчах года – такого не было больше 90 лет
03:51 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес сравнялся с Вьери по голам за «Интер»
03:08 · Англия. Премьер-лига
«Милан» начал переговоры с английским игроком
02:16 · Италия. Серия А
Маццарри раскритиковал судейство в матче против «Интера»
01:45 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги установил тренерский рекорд «Интера»
01:16 · Италия. Серия А
Индзаги – о победе «Интера»: «Горжусь командой, прошло всего 60 часов с полуфинала»
00:42 · Италия. Серия А
Лаутаро прокомментировал победу «Интера» в Суперкубке Италии
22 Января
23:27 · Италия. Серия А
Джало прокомментировал переход в «Ювентус»
22:22 · Италия. Серия А
Маротта оценил шансы «Ювентуса» на чемпионство
22:03 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил о подписании Джало официально
Все новости
Рекомендуем