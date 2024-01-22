В «Торино» рассказали, возможен ли трансфер Санабрии в «Спартак»

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о возможном переходе форварда команды Антонио Санабрии в московский «Спартак».

«Возможна ли продажа Санабрии в «Спартак»? Невозможна», — заявил функционер «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что столичный клуб следит за 27-летним парагвайским нападающим.

В нынешнем сезоне Санабрия принял участие в 19 играх с учетом всех турниров и записал на свой счет три голевые передачи.

Действующее трудовое соглашение футболиста с «Торино» рассчитано до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Санабрии в 9,5 млн евро.