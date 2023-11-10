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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» отыграл два мяча у «Салернитаны», но не дожал соперника

10 Ноября 2023 • 22:26 Комментировать
Сассуоло
2:2
Салернитана

12-й тур Серии А открыли аутсайдеры «Сассуоло» и «Салернитана». Чуквубуикем Иквуемеси открыл счет уже на пятой минуте, а вскоре отличился эффектным голом Булайе Диа - 0:2. Это были все удары в створ у гостей. Под конец тайма хозяева воплотили в гол свой перевес, Грегоре Дефрель вывел на убойную позицию Кристиана Торстведта. Он же оформил дубль на 52-й минуте. В концовке Кристиан Вольпато и Арман Льоренте чудом не пробили голкипера. Самуэле Мулаттьери вовсе пробил в штангу.

2:2 в итоге, никому не удалось прервать безвыигрышную серию. У хозяев 12 очков и 14-е место, соперник набрал пятый пункт и остается последним.

Протокол игры  
Сассуоло2:2Салернитана
  5'Иквуемеси Чуквубуикем (0:1)
  17'Диа Булайе (0:2)
(1:2) Торстведт Кристиан36'  
(2:2) Торстведт Кристиан52'  
Консильи АндреаТольян Йереми  71'Эрлич МартинФеррари ДжанмаркоВинья МатиасБолока ДаниэльТорстведт Кристиан  80'Берарди ДоменикоКастильехо Самуэль 72' (Лорьенте Арман ( 72') Дефрель Грегоре 72' (Вольпато Кристиан ( 72') Пинамонти Андреа 81' (Мулаттьери Самуэле ( 81')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенВити МаттиаБайрами НедимЛипани ЛукаНето РуанПедерсен Маркус IIКраньо АлессиоМиссори ФилиппоРачич Урош
Очоа ГильермоДанилюк Флавиус 46' (Брадарич Домагой ( 46') Фасио ФедерикоПирола ЛоренцоМаццокки ПаскуалеКулибали ЛассанаБохинен Эмиль 60' (Ленговски Матеуш ( 60') Маджоре Джулио 84' (Мартеджани Агустин ( 84') Чауна Лум 56' (Сими Нванкво ( 56') Иквуемеси Чуквубуикем  45' 56' (Кандрева Антонио ( 56') Диа Булайе
Запасные: Костиль БенуаСтюарт ТриванБотхейм ЭрикКастанос ГригорисЛовато МаттеоДьомбер НорбертФиорилло ВинченцоСамбья Саломон
10 ноября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Салернитана

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