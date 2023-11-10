«Сассуоло» отыграл два мяча у «Салернитаны», но не дожал соперника

12-й тур Серии А открыли аутсайдеры «Сассуоло» и «Салернитана». Чуквубуикем Иквуемеси открыл счет уже на пятой минуте, а вскоре отличился эффектным голом Булайе Диа - 0:2. Это были все удары в створ у гостей. Под конец тайма хозяева воплотили в гол свой перевес, Грегоре Дефрель вывел на убойную позицию Кристиана Торстведта. Он же оформил дубль на 52-й минуте. В концовке Кристиан Вольпато и Арман Льоренте чудом не пробили голкипера. Самуэле Мулаттьери вовсе пробил в штангу.

2:2 в итоге, никому не удалось прервать безвыигрышную серию. У хозяев 12 очков и 14-е место, соперник набрал пятый пункт и остается последним.