«Сассуоло» отыграл два мяча у «Салернитаны», но не дожал соперника

12-й тур Серии А открыли аутсайдеры «Сассуоло» и «Салернитана». Чуквубуикем Иквуемеси открыл счет уже на пятой минуте, а вскоре отличился эффектным голом Булайе Диа - 0:2. Это были все удары в створ у гостей. Под конец тайма хозяева воплотили в гол свой перевес, Грегоре Дефрель вывел на убойную позицию Кристиана Торстведта. Он же оформил дубль на 52-й минуте. В концовке Кристиан Вольпато и Арман Льоренте чудом не пробили голкипера. Самуэле Мулаттьери вовсе пробил в штангу.
2:2 в итоге, никому не удалось прервать безвыигрышную серию. У хозяев 12 очков и 14-е место, соперник набрал пятый пункт и остается последним.
Протокол игры
|5'Иквуемеси Чуквубуикем (0:1)
|17'Диа Булайе (0:2)
|(1:2) Торстведт Кристиан36'
|(2:2) Торстведт Кристиан52'
Консильи Андреа•Тольян Йереми• 71'Эрлич Мартин•Феррари Джанмарко•Винья Матиас•Болока Даниэль•Торстведт Кристиан• 80'Берарди Доменико•Кастильехо Самуэль72' (Лорьенте Арман (72') •Дефрель Грегоре72' (Вольпато Кристиан (72') •Пинамонти Андреа81' (Мулаттьери Самуэле (81')
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус46' (Брадарич Домагой (46') •Фасио Федерико•Пирола Лоренцо•Маццокки Паскуале•Кулибали Лассана•Бохинен Эмиль60' (Ленговски Матеуш (60') •Маджоре Джулио84' (Мартеджани Агустин (84') •Чауна Лум56' (Сими Нванкво (56') •Иквуемеси Чуквубуикем 45'56' (Кандрева Антонио (56') •Диа Булайе
10 ноября. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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