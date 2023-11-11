​Наставник «Сассуоло»: «Разочарованы, хотели победить»

В Италии стартовал очередной, двенадцатый тур Серии А, в первом матче тура «Сассуоло», бивший в нынешнем сезоне «Интер», не смог переиграть до сих пор не побеждавшую в чемпионате «Салернитану». Наставник команды Алессио Дионизи недоволен итогами матча:

- Ребята покидали поле разочарованными, мы хотели победить. Стартовали с ручника, пропустили. Хорошо хоть, смогли спасти игру. Были возможности победить, но соперника спасал Очоа. Мы должны преодолеть этот непростой момент, - цитирует слова Дионизи итальянское новостное агентство ITASportPress.

«Сассуоло» не побеждал с конца сентября - как раз с матча с «Интером».