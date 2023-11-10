Диа забил 20 голов в двух последних сезонах Серии А – только два игрока отличались чаще

Нападающий «Салернитаны» Булайе Диа снова поразил ворота соперников.

26-летний футболист огорчил «Сассуоло», отправив мяч в сетку на 17-й минуте проходящего сейчас матча. Как отмечает Opta, в активе сенегальца уже 20 забитых мячей в Серии А с начала прошлого сезона – третий показатель в турнире после Лаутаро Мартинеса из «Интера» (33) и Виктора Осимхена из «Наполи» (32). Для достижения данного показателя Диа потребовалось провести всего 42 поединка.

Текстовая трансляция игры «Сассуоло» – «Салернитана» проходит на сайте LiveResult.ru. Команды подходят к перерыву при счёте 1:2 в пользу гостей.