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Чемпионат Италии. Серия А

Диа забил 20 голов в двух последних сезонах Серии А – только два игрока отличались чаще

10 Ноября 2023 • 21:14 Комментировать
Сассуоло
2:2
Салернитана
1 1.73 X 4.10 2 4.80
2-й тайм

Нападающий «Салернитаны» Булайе Диа снова поразил ворота соперников.

26-летний футболист огорчил «Сассуоло», отправив мяч в сетку на 17-й минуте проходящего сейчас матча. Как отмечает Opta, в активе сенегальца уже 20 забитых мячей в Серии А с начала прошлого сезона – третий показатель в турнире после Лаутаро Мартинеса из «Интера» (33) и Виктора Осимхена из «Наполи» (32). Для достижения данного показателя Диа потребовалось провести всего 42 поединка.

Текстовая трансляция игры «Сассуоло» – «Салернитана» проходит на сайте LiveResult.ru. Команды подходят к перерыву при счёте 1:2 в пользу гостей.

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Евро-Футбол.Ру,
Салернитана Лаутаро Мартинес Виктор Осимхен Булайе Диа ещё теги

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Сассуоло – Салернитана: прогноз и ставка на матч чемпионата Италии – 10 ноября 2023 года
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САССУОЛО САЛЕРНИТАНА
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