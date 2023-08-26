Дубль Колпани позволил «Монце» одолеть «Эмполи»

Стартовавшие с сухих поражений «Монца» и «Эмполи» встретились в матче второго тура Серии А в поиске первых голов и побед. Игра порадовала болельщиков, стороны нанесли по полтора десятка ударов. Роберто Гальярдини издали разрядил свою пушку - перекладина. А вот похожая попытка Андреа Колпани стала голевой. Он же здорово сыграл головой на 53-й минуте и удвоил перевес хозяев - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Колпани Андреа45'
|(2:0) Колпани Андреа53'
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо 9'71' (Д'Амброзио Данило (71') •Мари Пабло•Кальдирола Лука•Биринделли Самуэле82' (Перейра Педру II (82') •Чиурриа Патрик•Пессина Маттео•Гальярдини Роберто•Колпани Андреа89' (Карбони Валентин (89') •Капрари Джанлука82' (Виньято Самуэле (82') •Мота Дани71' (Марич Мирко (71')
Перизан Самуэле•Эбюэхи Тайронн•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Какаче Либерато54' (Пеццелла Джузеппе (54') •Марин Рэзван74' (Пикколи Роберто (74') •Хаас Николас• 90'Канчельери Маттео46' (Фаццини Якопо (46') •Бальданци Томмазо• 1'Гьяси Эммануэль54' (Камбьяги Николо (54') •Капуто Франческо74' (Шпенди Стивен (74')
26 августа. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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