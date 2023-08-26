Дубль Колпани позволил «Монце» одолеть «Эмполи»

Стартовавшие с сухих поражений «Монца» и «Эмполи» встретились в матче второго тура Серии А в поиске первых голов и побед. Игра порадовала болельщиков, стороны нанесли по полтора десятка ударов. Роберто Гальярдини издали разрядил свою пушку - перекладина. А вот похожая попытка Андреа Колпани стала голевой. Он же здорово сыграл головой на 53-й минуте и удвоил перевес хозяев - 2:0.