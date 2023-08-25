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Чемпионат Италии. Серия А

Полузащитник «Аталанты» Коваленко перешёл в «Эмполи» на правах аренды

25 Августа 2023 • 16:53 Комментировать
Монца
...
Эмполи
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26.08 19:30

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перешёл в «Эмполи» на правах аренды. Об этом итальянский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Напомним, прошлый сезон 27-летний Коваленко провёл на правах аренды в «Специи». В составе этой команды футболист успел провести 47 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.  

После первого тура итальянской Серии А «Эмполи», не набравший ни одного очка, занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч новая команда Коваленко проведёт завтра, 26 августа, против «Монцы». Начало — в 19:30 по московскому времени.

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