Полузащитник «Аталанты» Коваленко перешёл в «Эмполи» на правах аренды

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перешёл в «Эмполи» на правах аренды. Об этом итальянский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Напомним, прошлый сезон 27-летний Коваленко провёл на правах аренды в «Специи». В составе этой команды футболист успел провести 47 матчей, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач.

После первого тура итальянской Серии А «Эмполи», не набравший ни одного очка, занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч новая команда Коваленко проведёт завтра, 26 августа, против «Монцы». Начало — в 19:30 по московскому времени.