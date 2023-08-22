«Эмполи» объявил о переходе в свои ряды защитника Бартоша Берешиньски. Клуб Серии А арендовал 31-летнего поляка у «Сампдории» с правом дальнейшего выкупа.

Отметим, что вторую часть прошлого сезона Берешиньски провёл на правах аренды в «Наполи». После этого он вернулся в «Сампдорию», которая по итогам чемпионата Италии сезона 2022/2023 вылетела в Серию Б.

«Эмполи» начал новый чемпионат с домашнего поражения от «Вероны» с минимальным счётом 0:1. Во втором туре Серии А команда будет играть на выезде против «Монцы». Матч пройдёт в субботу, 26 августа.