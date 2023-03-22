Флаки: «Не спешите хоронить «Сампдорию»

Бывший нападающий «Сампдории» Франческо Флаки считает, что победа над «Вероной» оставляет генуэзскому клубу шансы на продолжение выступлений в высшей лиге, несмотря на неблагоприятную турнирную ситуацию.

- Мои комплименты команде, это важная победа. Добытая на смелости и кураже. Жаль, что в предыдущих матчах «Сампдория» не получила больше, хотя могла. Эта победа оставляет команде надежды на спасение. Не спешите хоронить «Сампдорию», еще ничего не ясно, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

Франческо Флаки выступал за клуб с 1999 по 2007 год.