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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» потеряла до конца сезона основного голкипера

19 Марта 2023 • 00:31 Комментировать
Сампдория
...
Верона
1 3.05 X 3.15 2 2.50
Через 13 ч. 41 мин.

Потеря в стане «Сампдории», которая и без того занимает последнее, двадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Команда, которой руководит бывший игрок миланского «Интера» и римского «Лацио» Деян Станкович, лишилась услуг своего голкипера - 26-летнего Эмиля Аудеро.

Он выбыл из строя перед игрой с «Ювентусом», а сейчас подтвердилось - до конца сезона Аудеро в ворота не вернется. Вряд ли эта новость вдохновит поклонников генуэзского клуба.

В следующем туре чемпионата Италии «Сампдория» примет в домашнем матче «Верону». Это случится уже завтра, девятнадцатого марта.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Эмиль Аудеро
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САМПДОРИЯ ВЕРОНА
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