«Сампдория» потеряла до конца сезона основного голкипера

Потеря в стане «Сампдории», которая и без того занимает последнее, двадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Команда, которой руководит бывший игрок миланского «Интера» и римского «Лацио» Деян Станкович, лишилась услуг своего голкипера - 26-летнего Эмиля Аудеро.

Он выбыл из строя перед игрой с «Ювентусом», а сейчас подтвердилось - до конца сезона Аудеро в ворота не вернется. Вряд ли эта новость вдохновит поклонников генуэзского клуба.

В следующем туре чемпионата Италии «Сампдория» примет в домашнем матче «Верону». Это случится уже завтра, девятнадцатого марта.