Станкович: «Подарили тифози радость»

В матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата «Сампдория» одержала первую домашнюю победу в текущем сезоне - со счетом 3:1 была бита «Верона». Сербский наставник «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал итоги удачной игры:

- В первом тайме мы доминировали, во втором пришлось сбавить обороны, но мы добыли три очка. Мы работаем, не сдаемся. Сегодня удалось подарить болельщикам немного радости, - цитирует наставника итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А дорианцы сыграют в гостях против римской «Ромы».