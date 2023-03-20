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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович: «Подарили тифози радость»

20 Марта 2023 • 06:36 Комментировать
Сампдория
3:1
Верона
окончен

В матче двадцать седьмого тура итальянского чемпионата «Сампдория» одержала первую домашнюю победу в текущем сезоне - со счетом 3:1 была бита «Верона». Сербский наставник «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал итоги удачной игры:

- В первом тайме мы доминировали, во втором пришлось сбавить обороны, но мы добыли три очка. Мы работаем, не сдаемся. Сегодня удалось подарить болельщикам немного радости, - цитирует наставника итальянское новостное агентство ITASportPress.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А дорианцы сыграют в гостях против римской «Ромы». 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Сампдория Деян Станкович
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