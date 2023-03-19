«Сампдория» оттолкнулась ото дна таблицы, обыграв конкурентов из «Вероны»

Представители зоны вылета, «Сампдория» и «Верона», первыми в Серии А вышли на поле в воскресенье. Хозяева поля имели не так много моментов, но потрясающе реализовывали свои шансы. В первом тайме судьбу поединка предрешил дубль Маноло Габбьядини, и лишь в конце вернулась интрига, но команда из Генуи тут же забила третий гол.
Этот успех позволил «Сампдории» покинуть последнее место, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Габбьядини Маноло24'
|(2:0) Габбьядини Маноло35'
|88'Фараони Марко (2:1)
|(3:1) Дзаноли Алессандро90'
Турк Мартин•Гюнтер Корай•Нюйтинк Брэм• 83'Амионе Бруно•Дзаноли Алессандро• 85'Кюизанс Микаэль62' (Илкхан Эмирхан (62') •Уинкс Гарри•Джуричич Филип 42'72' (Мурру Никола (72') •Ауджелло Томмазо•Габбьядини Маноло84' (Мурильо Джейсон (84') •Лерис Мехди84' (Хесе Родригес (84')
Монтипо Лоренцо•Давидович Павел•Коппола Диего• 90'Маньяни Джанджакомо46' (Велозу Мигель (46') •Фараони Марко•Дойг Джош46' (Ласанья Кевин (46') •Тамез Адриен•Дуда Ондрей• 90'Браф Джейден78' (Каллон Яя (78') •Лазович Дарко68' (Депаоли Фабио (68') •Джурич Милан II38' (Гайч Адольфо (38')
19 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".
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