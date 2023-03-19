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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» оттолкнулась ото дна таблицы, обыграв конкурентов из «Вероны»

19 Марта 2023 • 16:46 Комментировать
Сампдория
3:1
Верона
окончен
Представители зоны вылета, «Сампдория» и «Верона», первыми в Серии А вышли на поле в воскресенье. Хозяева поля имели не так много моментов, но потрясающе реализовывали свои шансы. В первом тайме судьбу поединка предрешил дубль Маноло Габбьядини, и лишь в конце вернулась интрига, но команда из Генуи тут же забила третий гол.
Этот успех позволил «Сампдории» покинуть последнее место, соперник - третий с конца.
Протокол игры  
Сампдория3:1Верона
(1:0) Габбьядини Маноло24'  
(2:0) Габбьядини Маноло35'  
  88'Фараони Марко (2:1)
(3:1) Дзаноли Алессандро90'  
Турк МартинГюнтер КорайНюйтинк Брэм  83'Амионе БруноДзаноли Алессандро  85'Кюизанс Микаэль 62' (Илкхан Эмирхан ( 62') Уинкс ГарриДжуричич Филип  42' 72' (Мурру Никола ( 72') Ауджелло ТоммазоГаббьядини Маноло 84' (Мурильо Джейсон ( 84') Лерис Мехди 84' (Хесе Родригес ( 84')
Запасные: Паолетти ФлавиоРавалья НиколаЙепес ЖерарОйконому МариосКвальярелла ФабиоСабири АбдельхамидМалагрида Лоренцо
Монтипо ЛоренцоДавидович ПавелКоппола Диего  90'Маньяни Джанджакомо 46' (Велозу Мигель ( 46') Фараони МаркоДойг Джош 46' (Ласанья Кевин ( 46') Тамез АдриенДуда Ондрей  90'Браф Джейден 78' (Каллон Яя ( 78') Лазович Дарко 68' (Депаоли Фабио ( 68') Джурич Милан II 38' (Гайч Адольфо ( 38')
Запасные: Сулемана ИбрахимТерраччано ФилиппоЧеккерини ФедерикоПерилли СимонеЗефёйк ДейовайсиоХуан КабальАбильдгор ОливерТониоло Джакомо
19 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Верона Сампдория
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