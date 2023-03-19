«Сампдория» оттолкнулась ото дна таблицы, обыграв конкурентов из «Вероны»

Представители зоны вылета, «Сампдория» и «Верона», первыми в Серии А вышли на поле в воскресенье. Хозяева поля имели не так много моментов, но потрясающе реализовывали свои шансы. В первом тайме судьбу поединка предрешил дубль Маноло Габбьядини, и лишь в конце вернулась интрига, но команда из Генуи тут же забила третий гол.

Этот успех позволил «Сампдории» покинуть последнее место, соперник - третий с конца.