«Болонья» с «Лацио» не порадовали голами

«Болонья» и «Лацио» провели матч 26-го тура Серии А. Римляне, претендующие на второе место в чемпионате Италии, выглядели пассивнее соперника. Первый хороший момент создал Льюис Фергюсон, который после подачи в район дальней штанги направил мяч в эту стойку. В ответ Луис Альберто убежал один на один с голкипером, который отразил два удара подряд. Обе команды в дальнейшем создавали полумоменты, но все же назвать их голевыми нельзя.
Нулевая ничья закономерна, римляне остаются на третьем месте, «Болонья» - седьмая.
Протокол игры
Скорупски Лукаш•Пош Штефан•Сумаоро Адама•Лукуми Джон•Камбьясо Андреа•Моро Никола 24'62' (Пююхтя Никлас (62') •Схаутен Йерди62' (Медель Гари (62') •Эбишер Мишель80' (Сориано Роберто (80') •Фергюсон Льюис• 34'Кирьякопулос Георгиос56' (Зиркзее Джошуа (56') •Барроу Муса
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Казале Николо•Романьоли Алессио•Хюсай Эльсейд• 22'Милинкович-Савич Сергей•Весино Матиас• 45'Альберто Луис63' (Башич Тома (63') •Педро Родригес80' (Канчельери Маттео (80') •Андерсон Фелипе•Дзакканьи Маттиа 75'
11 марта. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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