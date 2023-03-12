Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» с «Лацио» не порадовали голами

12 Марта 2023 • 00:43 Комментировать
Болонья
0:0
Лацио
окончен

«Болонья» и «Лацио» провели матч 26-го тура Серии А. Римляне, претендующие на второе место в чемпионате Италии, выглядели пассивнее соперника. Первый хороший момент создал Льюис Фергюсон, который после подачи в район дальней штанги направил мяч в эту стойку. В ответ Луис Альберто убежал один на один с голкипером, который отразил два удара подряд. Обе команды в дальнейшем создавали полумоменты, но все же назвать их голевыми нельзя.

Нулевая ничья закономерна, римляне остаются на третьем месте, «Болонья» - седьмая.

Протокол игры  
Болонья0:0Лацио
Скорупски ЛукашПош ШтефанСумаоро АдамаЛукуми ДжонКамбьясо АндреаМоро Никола  24' 62' (Пююхтя Никлас ( 62') Схаутен Йерди 62' (Медель Гари ( 62') Эбишер Мишель 80' (Сориано Роберто ( 80') Фергюсон Льюис  34'Кирьякопулос Георгиос 56' (Зиркзее Джошуа ( 56') Барроу Муса
Запасные: Арнаутович МаркоЛикояннис ХараламбосБарди ФранческоХоакин СосаСансоне НиколаБонифаци КевинРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
Проведель ИванЛаццари МануэльКазале НиколоРоманьоли АлессиоХюсай Эльсейд  22'Милинкович-Савич СергейВесино Матиас  45'Альберто Луис 63' (Башич Тома ( 63') Педро Родригес 80' (Канчельери Маттео ( 80') Андерсон ФелипеДзакканьи Маттиа  75'
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоКатальди ДанилоРаду СтефанПатрикПеллегрини ЛукаАнтонио МаркосФарес МохамедХила МариоРомеро Лука
11 марта. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Лацио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
2
0
1.69 4.20 4.80
Видео
Окончен
Болонья Болонья
Лацио Лацио
0
0
3.30 3.35 2.27
Видео
12.03.23 в 14:30
Лечче Лечче
Торино Торино
3.10 3.00 2.60
Видео
12.03.23 в 17:00
Верона Верона
Монца Монца
2.55 2.95 3.25
Видео
12.03.23 в 17:00
Кремонезе Кремонезе
Фиорентина Фиорентина
4.20 3.55 1.93
Видео
12.03.23 в 20:00
Рома Рома
Сассуоло Сассуоло
1.63 4.10 5.40
Видео
12.03.23 в 22:45
Ювентус Ювентус
Сампдория Сампдория
1.34 5.20 9.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
00:43 · Италия. Серия А
«Болонья» с «Лацио» не порадовали голами
00:42 · Италия. Серия А
Гулам: «Две неудачи подряд могли бы навредить игрокам «Наполи»
00:30 · Италия. Серия А
Гасперини: «Наполи» может начать целый цикл»
11 Марта
23:52 · Италия. Серия А
Ррахмани: «Мы проводим прекрасный сезон»
23:43 · Италия. Серия А
Адани: «Кварацхелия - это истинный Джордж Бест!»
23:32 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Аталанта» создавала проблемы»
23:15 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Если пускаешь Кварацхелию - ты труп»
22:58 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Мин Джэ - лучший центральный защитник в мире»
22:47 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Наполи» грандиозен»
22:31 · Италия. Серия А
Гасперини: «Итоги чемпионата подведём в конце»
21:59 · Италия. Серия А
Красивые голы Кварацхелии и Ррахмани позволили «Наполи» разобраться с «Аталантой»
21:42 · Италия. Серия А
Голевая атака Кварацхелии в окружении 7 соперников - видео видео
21:42 · Италия. Серия А
​«Рома» - «Сассуоло»: прогноз на матч чемпионата Италии – 12 марта 2023
21:26 · Италия. Серия А
Кварацхелия открыл счёт в игре с «Аталантой», забив красивейший гол
19:30 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
Все новости
Рекомендуем