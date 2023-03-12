«Болонья» с «Лацио» не порадовали голами

«Болонья» и «Лацио» провели матч 26-го тура Серии А. Римляне, претендующие на второе место в чемпионате Италии, выглядели пассивнее соперника. Первый хороший момент создал Льюис Фергюсон, который после подачи в район дальней штанги направил мяч в эту стойку. В ответ Луис Альберто убежал один на один с голкипером, который отразил два удара подряд. Обе команды в дальнейшем создавали полумоменты, но все же назвать их голевыми нельзя.

Нулевая ничья закономерна, римляне остаются на третьем месте, «Болонья» - седьмая.