Мотта - лучший тренер февраля в Серии А

Наставника «Болоньи» Тьяго Мотту выбрали лучшим тренером итальянского чемпионата Серии А в феврале. Признание имеет не только символическое значение - перед матчем с «Лацио» Мотте вручат специальный приз от руководства Серии А. В феврале «Болонья» обыграла «Фиорентину», «Сампдорию» и «Интер», но при этом проиграла «Монце».

И сейчас этих успехов вполне достаточно для удерживания восьмой строчки в турнирной таблице итальянского чемпионата. Матч с римским «Лацио» в рамках двадцать шестого тура итальянской Серии А состоится одиннадцатого марта, то есть в предстоящую субботу.