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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта - лучший тренер февраля в Серии А

08 Марта 2023 • 17:44 Комментировать
Болонья
...
Лацио
11.03 22:45

Наставника «Болоньи» Тьяго Мотту выбрали лучшим тренером итальянского чемпионата Серии А в феврале. Признание имеет не только символическое значение - перед матчем с «Лацио» Мотте вручат специальный приз от руководства Серии А. В феврале «Болонья» обыграла «Фиорентину», «Сампдорию» и «Интер», но при этом проиграла «Монце».

И сейчас этих успехов вполне достаточно для удерживания восьмой строчки в турнирной таблице итальянского чемпионата. Матч с римским «Лацио» в рамках двадцать шестого тура итальянской Серии А состоится одиннадцатого марта, то есть в предстоящую субботу. 

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Тьяго Мотта
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