Поражение от «Лацио» стало для «Наполи» первым домашним в сезоне

Итальянский «Наполи» неожиданно проиграл «Лацио» - 0:1. О том, как это было, читайте в нашей заметке, а пока поделимся одним интересным фактом.

Дело в том, что поражение от команды Сарри стало для неаполитанцев лишь третьим в сезоне. Что любопытно, ещё одно поражение в Серии А неаполитанцы потерпели в гостях. Оно случилось в начале 2023 года – тогда команда Спаллетти уступила в на «Сан-Сиро» другому топ-клубу Италии – миланскому «Интеру» (0:1).

Третье поражение «Наполи» потерпел 1 ноября прошлого года, уступив на «Энфилде» «Ливерпулю» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Однако эта осечка не помешала «адзурри» занять первое место в своей группе.