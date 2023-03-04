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Чемпионат Италии. Серия А

Поражение от «Лацио» стало для «Наполи» первым домашним в сезоне

04 Марта 2023 • 00:53 Комментировать
Болонья
...
Лацио
11.03 22:45

Итальянский «Наполи» неожиданно проиграл «Лацио» - 0:1. О том, как это было, читайте в нашей заметке, а пока поделимся одним интересным фактом.

Дело в том, что поражение от команды Сарри стало для неаполитанцев лишь третьим в сезоне. Что любопытно, ещё одно поражение в Серии А неаполитанцы потерпели в гостях. Оно случилось в начале 2023 года – тогда команда Спаллетти уступила в на «Сан-Сиро» другому топ-клубу Италии – миланскому «Интеру» (0:1).

Третье поражение «Наполи» потерпел 1 ноября прошлого года, уступив на «Энфилде» «Ливерпулю» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Однако эта осечка не помешала «адзурри» занять первое место в своей группе.

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БОЛОНЬЯ ЛАЦИО
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