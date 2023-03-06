Станкович: «Надо смотреть в будущее, хотя спасение маловероятно»

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата «Сампдория» не смогла переиграть «Салернитану» - добытое очко вряд ли утешает поклонников дорианцев, ведь от спасительной позиции команда теперь отстает уже на девять очков, и вылет в Серию Б представляется все более и более реалистичной перспективой. Наставник «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал ситуацию.

- Начало матча мне совсем не понравилось, но, наверное, на игроках сказывается давление и напряжение. Мы должны смотреть в будущее и надеяться на удачу, хотя сейчас кажется, что спасение маловероятно, - цитирует Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.