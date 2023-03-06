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Чемпионат Италии. Серия А

Станкович: «Надо смотреть в будущее, хотя спасение маловероятно»

06 Марта 2023 • 00:39 Комментировать
Сампдория
0:0
Салернитана
окончен

В матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата «Сампдория» не смогла переиграть «Салернитану» - добытое очко вряд ли утешает поклонников дорианцев, ведь от спасительной позиции команда теперь отстает уже на девять очков, и вылет в Серию Б представляется все более и более реалистичной перспективой. Наставник «Сампдории» Деян Станкович прокомментировал ситуацию.

- Начало матча мне совсем не понравилось, но, наверное, на игроках сказывается давление и напряжение. Мы должны смотреть в будущее и надеяться на удачу, хотя сейчас кажется, что спасение маловероятно, - цитирует Станковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Деян Станкович Салернитана
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