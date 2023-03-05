«Сампдория» и «Салернитана» выдали сухой матч

В 25-м туре чемпионата Италии встретились аутсайдеры, «Сампдория» и «Салернитана». Игра получилась более-менее равной, а самый опасный отрезок был в дебюте. В течение четырех минут Домен Чрнигой пробил головой рядом со створом. Еще одна попытка у гостей, но Антонио Кандрева не смог переиграть голкипера в убойной позиции. В ответ Микаэль Кюизанс выиграл воздух и едва не попал в рамку.

0:0, «Сампдория» делит последнее место, соперник - пятый с конца.