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Чемпионат Италии. Серия А

«Сампдория» и «Салернитана» выдали сухой матч

05 Марта 2023 • 18:59 Комментировать
Сампдория
0:0
Салернитана
окончен

В 25-м туре чемпионата Италии встретились аутсайдеры, «Сампдория» и «Салернитана». Игра получилась более-менее равной, а самый опасный отрезок был в дебюте. В течение четырех минут Домен Чрнигой пробил головой рядом со створом. Еще одна попытка у гостей, но Антонио Кандрева не смог переиграть голкипера в убойной позиции. В ответ Микаэль Кюизанс выиграл воздух и едва не попал в рамку.

0:0, «Сампдория» делит последнее место, соперник - пятый с конца.

Протокол игры  
Сампдория0:0Салернитана
Аудеро ЭмильДзаноли АлессандроНюйтинк Брэм  21' 61' (Малагрида Лоренцо ( 61') Амионе БруноЛерис МехдиАуджелло Томмазо 61' (Квальярелла Фабио ( 61') Уинкс ГарриРинкон ТомасКюизанс Микаэль  42' 80' (Де Лука Мануэль ( 80') Сабири Абдельхамид 35' (Гюнтер Корай ( 35') Хесе Родригес 61' (Мурру Никола ( 61')
Запасные: Турк МартинПаолетти ФлавиоРавалья НиколаЙепес ЖерарМонтеваго ДаниэлеОйконому Мариос
Очоа ГильермоДанилюк Флавиус  27'Дьомбер НорбертПирола ЛоренцоСамбья Саломон 46' (Маджоре Джулио ( 46'  51') Брадарич ДомагойЧрнигой Домен 46' (Маццокки Паскуале ( 46') Кулибали ЛассанаКандрева Антонио 73' (Бохинен Эмиль ( 73') Кастанос Григорис 61' (Диа Булайе ( 61'  86') Пёнтек Кшиштоф  53'
Запасные: Бронн ДиланБонаццоли ФедерикоДе Вильена ТонниБотхейм ЭрикВаленсия ДиегоЛовато МаттеоНиколусси Кавилья ХансФиорилло ВинченцоЕрволино Антонио ПиоСоррентино Андреа
05 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Салернитана
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