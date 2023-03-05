«Сампдория» и «Салернитана» выдали сухой матч

В 25-м туре чемпионата Италии встретились аутсайдеры, «Сампдория» и «Салернитана». Игра получилась более-менее равной, а самый опасный отрезок был в дебюте. В течение четырех минут Домен Чрнигой пробил головой рядом со створом. Еще одна попытка у гостей, но Антонио Кандрева не смог переиграть голкипера в убойной позиции. В ответ Микаэль Кюизанс выиграл воздух и едва не попал в рамку.
0:0, «Сампдория» делит последнее место, соперник - пятый с конца.
Протокол игры
Аудеро Эмиль•Дзаноли Алессандро•Нюйтинк Брэм 21'61' (Малагрида Лоренцо (61') •Амионе Бруно•Лерис Мехди•Ауджелло Томмазо61' (Квальярелла Фабио (61') •Уинкс Гарри•Ринкон Томас•Кюизанс Микаэль 42'80' (Де Лука Мануэль (80') •Сабири Абдельхамид35' (Гюнтер Корай (35') •Хесе Родригес61' (Мурру Никола (61')
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус• 27'Дьомбер Норберт•Пирола Лоренцо•Самбья Саломон46' (Маджоре Джулио (46') • 51'Брадарич Домагой•Чрнигой Домен46' (Маццокки Паскуале (46') •Кулибали Лассана•Кандрева Антонио73' (Бохинен Эмиль (73') •Кастанос Григорис61' (Диа Булайе (61') • 86'Пёнтек Кшиштоф 53'
05 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".
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