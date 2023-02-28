«Сампдория» продлила безвыигрышную серию до девяти матчей

Итальянская «Сампдория» вновь терпит неудачу в Серии А – сегодня генуэзцы уступили «Лацио» (0:1). Таким образом, команда с подвала турнирной таблицы чемпионата Италии продлила серию без побед до девяти встреч по всех официальных турнирах.

Началась эта серия 8 января – тогда «Сампдория» проиграла лидеру Серии А – «Наполи». С тех пор последовали ещё шесть поражений во всех турнирах и две ничьих. Побеждал клуб в последний раз 4 января – это была гостевая победа над конкурентом в борьбе за выживание – «Сассуоло» (2:1).

Напомним, «Сампдория» - глубокий аутсайдер Серии А. Команда набрала лишь 11 очков в 24 матчах, отставание от 17 места – девять баллов.