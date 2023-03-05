​Квальярелла провёл 550 матчей в Серии А

В воскресенье нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла вышел на замену в матче чемпионата Италии против «Салернитаны». Эта игра стала для 40-летнего Квальяреллы 550-й в Серии А.

Только четыре полевых игрока провели в Серии А больше игр, чем Фабио Квальярелла. Это Пьетро Верховод (562 матча), Хавьер Дзанетти (615), Франческо Тотти (619) и Паоло Мальдини (647).

В 550 играх в Серии А Фабио Квальярелла записал на свой счёт 181 гол.

Фабио Квальярелла дебютировал в Серии А 14 мая 2000 года в матче «Торино» против «Пьяченцы».

Добавим, что действующий контракт Фабио Квальяреллы с «Сампдорией» рассчитан до завершения нынешнего сезона.