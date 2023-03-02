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Чемпионат Италии. Серия А

Массимо Дзанетти отказался от покупки «Сампдории»

02 Марта 2023 • 05:15 Комментировать
Сампдория
...
Салернитана
05.03 17:00

Не так давно мы сообщали о том, что новым владельцем «Сампдории» может стать итальянский магнат Массимо Дзанетти, владелец целого ряда торговых марок, команды в популярном в Италии велоспорте, а также в прошлом владелец «Болоньи».

Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, отказ Дзанетти оказался неприятной неожиданностью для нынешнего руководства клуба, причем он не пояснил причины такого решения.

Между тем клуб опустился на последнее место в турнирной таблице итальянского чемпионата - это случилось после того, как «Кремонезе» добыл свою первую в сезоне победу

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория
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САМПДОРИЯ САЛЕРНИТАНА
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