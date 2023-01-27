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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини: «Аталанта» вряд ли замахнётся на чемпионство, но должна бороться за еврокубки»

27 Января 2023 • 22:42 Комментировать
Аталанта
...
Сампдория
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Через 22 ч. 52 мин.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини считает, что его команда способна навязать борьбу за места на вершине.

На данный момент бергамаски замыкают верхнюю шестёрку Серии А, отставая от идущего на третьем месте «Лацио» всего на два очка, при этом уступая лидирующему «Наполи» 15 баллов.

«Будет трудно замахнуться на Скудетто, но мы должны сделать всё, чтобы оказаться в еврокубках. Сейчас в Серии А возможно всё. Позади только половина сезона, и единственная команда, ушедшая далеко вперёд всех, – «Наполи». Мы чувствуем себя гораздо увереннее, чем несколько месяцев назад», – цитирует La Gazzetta dello Sport Гасперини.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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