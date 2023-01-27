Станкович считает, что «Сампдория» заиграла куда лучше при нём

Возглавивший «Сампдорию» в конце прошлого года Деян Станкович подбадривает свою команду накануне игры с «Аталантой», он считает, что «Сампдория» заиграла куда лучше после возобновления чемпионата. Дорианцы одержали одну победу, но затем потерпели три поражения, хотя, надо признать, в упорной борьбе, что отличалось от первой части сезона, когда «Сампдория» трижды была бита с крупным счетом.

- Мы должны сыграть против «Аталанты» без страха, с высоко поднятой головой. Мы хорошо сыграли против «Эмполи» и «Удинезе», надо продолжать в том же духе, как мы играем после возобновления чемпионата, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.