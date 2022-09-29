​Тренер «Удинезе» признан лучшим в Серии А в сентябре

Рулевой «Удинезе» Андреа Соттил был признан лучшим тренером итальянской Серии А по итогам сентября. Об этом рассказывает пресс-служба лиги.

В сентябре «Удинезе» лишь радовал армию своих фанатов. Фриульцы обыграли «Рому» (4:0), «Сассуоло» (3:1) и «Интер» (3:1).

После семи сыгранных туров «Удинезе» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От «Наполи» и «Аталанты» команда Андреа Соттила отстаёт всего лишь на один зачётный балл.

Ближайший матч чемпионата Италии «Удинезе» проведёт в понедельник, 3 октября, – против «Вероны» на поле соперника.