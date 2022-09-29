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Чемпионат Италии. Серия А

​Тренер «Удинезе» признан лучшим в Серии А в сентябре

29 Сентября 2022 • 19:40 Комментировать
Верона
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Удинезе
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03.10 21:45

Рулевой «Удинезе» Андреа Соттил был признан лучшим тренером итальянской Серии А по итогам сентября. Об этом рассказывает пресс-служба лиги.

В сентябре «Удинезе» лишь радовал армию своих фанатов. Фриульцы обыграли «Рому» (4:0), «Сассуоло» (3:1) и «Интер» (3:1).

После семи сыгранных туров «Удинезе» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. От «Наполи» и «Аталанты» команда Андреа Соттила отстаёт всего лишь на один зачётный балл.

Ближайший матч чемпионата Италии «Удинезе» проведёт в понедельник, 3 октября, – против «Вероны» на поле соперника.   

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Андреа Соттиль Андреа Соттил
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ВЕРОНА УДИНЕЗЕ
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