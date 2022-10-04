Соттил: «У нас очень сильный состав»

В последнем матче восьмого тура итальянского чемпионата Серии А «Удинезе» одержал гостевую победу в Вероне, хотя и проигрывал после первого тайма. Для «зебр» она стала уже шестой кряду, клуб выдал свой лучший старт в истории выступлений в чемпионате Итадии, чем очень доволен наставник клуба Андреа Соттил.

- Мне повезло, что у нас такой конкурентоспособный состав. Все наши игроки сильны, и я всегда им объясняю - сейчас, когда у нас пять замен, важны все футболисты, у каждого есть шанс появиться на поле. И это заставляет всех мобилизоваться, - цитирует слова Андреа Соттила mondoudinese.it.