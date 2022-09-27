Президент «Удинезе» рассчитывает на участие своего клуба в еврокубках

Время от времени «Удинезе» выстреливает, это случается примерно раз в дюжину лет - взлет у команды был в конце 90-х, затем был подъем в самом начале второго десятилетия текущего века, и, наконец, сейчас команда также демонстрирует очень интересные результаты, идя на третьем месте после семи туров итальянского чемпионата. Президент «Удинезе» Джампаоло Поццо рассчитывает на участие в европейских кубках.

- У нас отличная служба скаутинга, поэтому нам удается находить новые таланты. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сократить отставание от больших клубов. В последние годы это дает результат. Наша среднесрочная цель - вернуться в европейские турниры, - цитирует Поццо итальянское новостное агентство ITASportPress.