Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Удинезе» рассчитывает на участие своего клуба в еврокубках

27 Сентября 2022 • 04:10 Комментировать
Верона
...
Удинезе
1 3.05 X 3.45 2 2.30
03.10 21:45

Время от времени «Удинезе» выстреливает, это случается примерно раз в дюжину лет - взлет у команды был в конце 90-х, затем был подъем в самом начале второго десятилетия текущего века, и, наконец, сейчас команда также демонстрирует очень интересные результаты, идя на третьем месте после семи туров итальянского чемпионата. Президент «Удинезе» Джампаоло Поццо рассчитывает на участие в европейских кубках.

- У нас отличная служба скаутинга, поэтому нам удается находить новые таланты. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сократить отставание от больших клубов. В последние годы это дает результат. Наша среднесрочная цель - вернуться в европейские турниры, - цитирует Поццо итальянское новостное агентство ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Джампаоло Поццо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
04:10 · Италия. Серия А
Президент «Удинезе» рассчитывает на участие своего клуба в еврокубках
02:55 · Италия. Серия А
Мальдини: «Пиоли - прирождённый лидер, который никогда не ищет оправданий»
02:32 · Италия. Серия А
Мальдини высоко ценит де Кетеларе
02:15 · Италия. Серия А
Паредес рассказал, в каком клубе хочет завершить карьеру
26 Сентября
23:13 · Италия. Серия А
Паредес: «Мечтал играть в «Ювентусе»
23:06 · Италия. Серия А
Мальдини: «Меньян - наш лучший защитник»
22:14 · Италия. Серия А
Паредес холодно высказался о Мбаппе
21:52 · Италия. Серия А
«Интер» и Шкриньяр прекратили переговоры по новому контракту
21:27 · Италия. Серия А
Лука Тони: «Влахович пока не в состоянии решать матчи в одиночку»
21:22 · Италия. Серия А
Мальдини: «Моя фамилия связана с «Миланом» с 50-х годов»
20:35 · Италия. Серия А
Кьеллини подарил музею итальянского футбола свою последнюю футболку в сборной
16:33 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» начал переговоры по Пулишичу слухи
15:37 · Англия. Премьер-лига
Джеймс: «Лучший матч прошлого сезона? Когда мы разгромили «Ювентус» 4:0»
15:25 · Германия. Бундеслига
​«Баварии» не нужен Влахович
15:02 · Италия. Серия А
Саутгейт не включил Томори в заявку на матч с Германией, игрок вернулся в расположение «Милана»
Все новости
Рекомендуем