Семшов: «Чемпионат Кипра - не то место, где Кокорин хочет играть»

Мы уже сообщали о том, что российского нападающего Александра Кокорина хотели отправить на остров Кипр, но сделка с «Арисом» сорвалась. О причинах неудавшейся сделки порассуждал Игорь Семшов, в прошлом выступавший в составе российской сборной.
Семшов считает, что Кокорин просто не хотел играть на Кипре, так как считает этот чемпионат недостойным себя.- Кокорин не прилетел на подписание контракта с «Арисом», потому что не хочет играть за эту команду. Странно, что у него не было других предложений. Чемпионат Кипра – не то соревнование, где Александр хотел бы играть, - цитирует Семшова «РБ Спорт».
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