Семшов: «Чемпионат Кипра - не то место, где Кокорин хочет играть»

Мы уже сообщали о том, что российского нападающего Александра Кокорина хотели отправить на остров Кипр, но сделка с «Арисом» сорвалась. О причинах неудавшейся сделки порассуждал Игорь Семшов, в прошлом выступавший в составе российской сборной.

Семшов считает, что Кокорин просто не хотел играть на Кипре, так как считает этот чемпионат недостойным себя.