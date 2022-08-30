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Чемпионат Италии. Серия А

Семшов: «Чемпионат Кипра - не то место, где Кокорин хочет играть»

 
30 Августа 2022 • 19:14 Комментировать
Удинезе
...
Фиорентина
1 2.60 X 3.45 2 2.65
Через 22 ч. 51 мин.

Мы уже сообщали о том, что российского нападающего Александра Кокорина хотели отправить на остров Кипр, но сделка с «Арисом» сорвалась. О причинах неудавшейся сделки порассуждал Игорь Семшов, в прошлом выступавший в составе российской сборной.

Семшов считает, что Кокорин просто не хотел играть на Кипре, так как считает этот чемпионат недостойным себя.

- Кокорин не прилетел на подписание контракта с «Арисом», потому что не хочет играть за эту команду. Странно, что у него не было других предложений. Чемпионат Кипра – не то соревнование, где Александр хотел бы играть, - цитирует Семшова «РБ Спорт».
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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Фиорентина Арис Александр Кокорин
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УДИНЕЗЕ ФИОРЕНТИНА
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