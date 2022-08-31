Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, сколько «Арис» будет платить Кокорину эксклюзив

 
31 Августа 2022 • 15:33 Комментировать
Удинезе
...
Фиорентина
1 2.65 X 3.45 2 2.65
Через 2 ч. 54 мин.

Стало известно, сколько Александр Кокорин будет зарабатывать в «Арисе». По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», после долгих обсуждений «Арис» и «Фиорентина» договорились о проценте по выплате зарплаты российского нападающего.

Источник в Италии сообщает, что «Арис» будет выплачивать 300 тысяч евро, тогда как остальную часть зарплаты будет закрывать «Фиорентина». Зарплата Кокорина в Италии составляет 1,8 миллионов евро.

Аренда, при этом, будет бесплатной, а клуб из Кипра может в любой момент договориться о полноценном переходе. «Фиорентина» не будет требовать деньги за трансфер, если «Арис» договорится с Кокориным по зарплате.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
31.08  19:30 Удинезе ... Фиорентина 2.65 3.45 2.65
31.08  19:30 Сампдория ... Лацио 4.15 3.65 1.88
31.08  19:30 Эмполи ... Верона 2.65 3.35 2.70
31.08  21:45 Наполи ... Лечче 1.25 6.20 11.50
31.08  21:45 Ювентус ... Специя 1.27 5.50 13.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
16:20 · Италия. Серия А
​Гранат: «У Кокорина есть мастерство и высокий уровень»
16:04 · Италия. Серия А
​«Милан» объявил о смене владельца официально
15:38 · Германия. Бундеслига
Пёнтек возвращается в Серию А
15:34 · Россия. Премьер-лига
В «Болонье» опровергли интерес к Дивееву
15:11 · Италия. Серия А
​Кураньи помогает Кокорину трудоустроиться на Кипре
14:51 · Италия. Серия А
​Агент рассказал о будущем Кокорина
14:47 · Германия. Бундеслига
«Интер» отказался отдавать Госенса в «Байер»
14:42 · Англия. Премьер-лига
Осимхена не будет в «МЮ»
14:35 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» исключили возможность подписания Роналду
14:22 · Италия. Серия А
Главный тренер «Ариса» высказался о возможном переходе Кокорина
14:03 · Италия. Серия А
​«Фиорентина» будет продолжать платить Кокорину после ухода
13:12 · Англия. Премьер-лига
Итальянский топ-клуб хочет перехватить Алонсо у «Барселоны»
12:07 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал об интересе итальянских клубов к Дивееву
11:57 · Италия. Серия А
Брат Погба: «Поль хочет, чтобы либо я умер, либо сидел в тюрьме» 2
11:56 · Англия. Премьер-лига
Бакайоко хочет расторгнуть контракт с «Челси»
Все новости
Рекомендуем