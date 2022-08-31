Стало известно, сколько Александр Кокорин будет зарабатывать в «Арисе». По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», после долгих обсуждений «Арис» и «Фиорентина» договорились о проценте по выплате зарплаты российского нападающего.

Источник в Италии сообщает, что «Арис» будет выплачивать 300 тысяч евро, тогда как остальную часть зарплаты будет закрывать «Фиорентина». Зарплата Кокорина в Италии составляет 1,8 миллионов евро.

Аренда, при этом, будет бесплатной, а клуб из Кипра может в любой момент договориться о полноценном переходе. «Фиорентина» не будет требовать деньги за трансфер, если «Арис» договорится с Кокориным по зарплате.