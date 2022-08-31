Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гаджиев: «Всё меньше надежд, что Кокорин заиграет»

 
31 Августа 2022 • 03:54 Комментировать
Удинезе
...
Фиорентина
1 2.65 X 3.45 2 2.65
Через 15 ч. 5 мин.

Российский специалист Гаджи Гаджиев внимательно следит за происходящим вокруг нападающего Александра Кокорина, от которого пытается избавиться итальянская «Фиорентина». Ехать играть на Кипр не пожелал сам Кокорин, и Гаджиева это совсем не удивляет - он считает, что это слишком слабый чемпионат для форварда, который подавал огромные надежды в начале своей карьеры.

В то же время Гаджиев уже не верит, что Кокорин сможет оправдать авансы.

- Конечно, с каждым днём вера ослабляется, что Кокорин ещё может заиграть, потому что слишком долго все это длится. Он игрок со способностями и задатками. Нет ничего удивительного в том, что он отказался от перехода «Арис», я бы удивился, если бы он отказался от перехода в «Барселону», - цитирует Гаджиева Metaratings.ru

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Рома 3:0 Монца 1.30 6.00 9.50
окончен Интер Милан 3:1 Кремонезе 1.14 9.00 20.00
31.08  19:30 Удинезе ... Фиорентина 2.65 3.45 2.65
31.08  19:30 Сампдория ... Лацио 4.15 3.65 1.88
31.08  19:30 Эмполи ... Верона 2.65 3.35 2.70
31.08  21:45 Наполи ... Лечче 1.25 6.20 11.50
31.08  21:45 Ювентус ... Специя 1.27 5.50 13.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
04:10 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Специя»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
04:09 · Италия. Серия А
«Наполи» - «Лечче»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
03:54 · Италия. Серия А
Гаджиев: «Всё меньше надежд, что Кокорин заиграет»
02:25 · Италия. Серия А
Переговоры между «ПСЖ» и «Наполи» по Кейлору Навасу зашли в тупик
01:42 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Меня беспокоит нехватка одного защитника в составе «Интера»
01:29 · Италия. Серия А
В подписании Шомуродова заинтересовались ещё два клуба
01:07 · Италия. Серия А
Моуринью – наставнику сборной Аргентины: «Думаю, он должен мне пару бутылок вина за Дибалу»
00:57 · Италия. Серия А
«ПСЖ» объявил о подписании Фабиана Руиса из «Наполи» официально
00:45 · Италия. Серия А
Моуринью восхищён Дибалой: «Великий талант, играющий на команду»
00:19 · Италия. Серия А
Кокорин предложен ещё двум клубам эксклюзив
30 Августа
23:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» и «ПСЖ» полностью согласовали аренду Паредеса
23:40 · Италия. Серия А
Дибала забил свой сотый гол в Серии А
23:40 · Италия. Серия А
«Рома» - новый лидер Серии А благодаря разгрому «Монцы»
23:39 · Италия. Серия А
«Интер» легко обыграл «Кремонезе»
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Сампдория» арендовала полузащитника «Тоттенхэма» Уинкса официально
Все новости
Рекомендуем