Гаджиев: «Всё меньше надежд, что Кокорин заиграет»

Российский специалист Гаджи Гаджиев внимательно следит за происходящим вокруг нападающего Александра Кокорина, от которого пытается избавиться итальянская «Фиорентина». Ехать играть на Кипр не пожелал сам Кокорин, и Гаджиева это совсем не удивляет - он считает, что это слишком слабый чемпионат для форварда, который подавал огромные надежды в начале своей карьеры.

В то же время Гаджиев уже не верит, что Кокорин сможет оправдать авансы.

- Конечно, с каждым днём вера ослабляется, что Кокорин ещё может заиграть, потому что слишком долго все это длится. Он игрок со способностями и задатками. Нет ничего удивительного в том, что он отказался от перехода «Арис», я бы удивился, если бы он отказался от перехода в «Барселону», - цитирует Гаджиева Metaratings.ru.