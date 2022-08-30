Кокорин может продолжить карьеру на острове Кипр

Неожиданный вариант для продолжения карьеры Александра Кокорина - российский нападающий, от которого жаждет избавиться «Фиорентина», может оказаться в чемпионате Кипра, его услугами интересуется «Арис» из Лимассола. Сделка планируется до 31 августа, ибо на Кипре трансферное окно закрывается именно в этот день.

Скорее всего, речь идет об арендном соглашении, однако не исключено, что Кокорину удастся договориться с «Фиорентиной» на предмет досрочного расторжения контракта, и тогда «Арис» сможет подписать игрока уже на других условиях.

Четко можно сказать одно - заявлять Кокорина в итоговый список игроков на сезон «Фиорентина» не будет.