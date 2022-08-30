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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин может продолжить карьеру на острове Кипр

 
30 Августа 2022 • 00:36 Комментировать
Удинезе
...
Фиорентина
1 2.70 X 3.50 2 2.50
31.08 19:30

Неожиданный вариант для продолжения карьеры Александра Кокорина - российский нападающий, от которого жаждет избавиться «Фиорентина», может оказаться в чемпионате Кипра, его услугами интересуется «Арис» из Лимассола. Сделка планируется до 31 августа, ибо на Кипре трансферное окно закрывается именно в этот день.

Скорее всего, речь идет об арендном соглашении, однако не исключено, что Кокорину удастся договориться с «Фиорентиной» на предмет досрочного расторжения контракта, и тогда «Арис» сможет подписать игрока уже на других условиях.

Четко можно сказать одно - заявлять Кокорина в итоговый список игроков на сезон «Фиорентина» не будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин
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УДИНЕЗЕ ФИОРЕНТИНА
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