Джовинко снова пропустит матч «Сампдории»

Нападающий Себастьян Джовинко зимой присоединился к «Сампдории», однако с тех пор его практически не видно на поле. Вот и на матч с «Салернитаной» Джовинко снова не заявлен. Официально - из-за рецидива травмы, которая мучает его с самого момента переезда в Геную.

Пока что Джовинко появлялся на поле лишь в двух матчах, да и то на замену во втором тайме - сперва в матче с «Удинезе», а затем в игре с «Ювентусом», сыграв в общей сложности менее одного тайма. Ранее Джовинко защищал цвета канадского клуба «Торонто», в который перебрался в сезоне 2014-2015, поиграв перед этим за «Ювентус».