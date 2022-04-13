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Чемпионат Италии. Серия А

Джовинко снова пропустит матч «Сампдории»

13 Апреля 2022 • 23:09 Комментировать
Сампдория
...
Салернитана
1.80 3.75 4.30
16.04 15:30

Нападающий Себастьян Джовинко зимой присоединился к «Сампдории», однако с тех пор его практически не видно на поле. Вот и на матч с «Салернитаной» Джовинко снова не заявлен. Официально - из-за рецидива травмы, которая мучает его с самого момента переезда в Геную.

Пока что Джовинко появлялся на поле лишь в двух матчах, да и то на замену во втором тайме - сперва в матче с «Удинезе», а затем в игре с «Ювентусом», сыграв в общей сложности менее одного тайма. Ранее Джовинко защищал цвета канадского клуба «Торонто», в который перебрался в сезоне 2014-2015, поиграв перед этим за «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Себастьян Джовинко
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САМПДОРИЯ САЛЕРНИТАНА
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