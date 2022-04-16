Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Квальярелла попросил прощения у тифози

16 Апреля 2022 • 22:12 Комментировать (1)
Сампдория
1:2
Салернитана
окончен

В матче тридцать третьего тура чемпионата Италии «Сампдория» проиграла дома «Салернитане», пропустив два мяча в первые шесть минут матча. Ветеран генуэзской команды, Фабио Квальярелла, после игры был вынужден просить прощения у тифози.

- Это поражение, после которого следует попросить прощения у фанов. Мы проиграли очень важный матч. Нельзя пропускать по два гола за первые шесть-семь минут. Но мы не убиты. Мы ранены, но не убиты. Будет анализировать причины, делать выводы и продолжать сражение за спасение места в Серии А, - пояснил Квальярелла, слова которого DAZN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Фабио Квальярелла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Удинезе 4:1 Эмполи 1.70 3.85 5.10
окончен Сампдория 1:2 Салернитана 1.73 3.75 5.00
окончен Фиорентина 1:0 Венеция 1.35 5.10 9.50
окончен Ювентус 1:1 Болонья 1.35 4.80 9.50
Идет 65 минута Лацио 0:1 Торино 1.79 3.90 4.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
22:47 · Италия. Серия А
Бонуччи прокомментировал ничью с «Болоньей»: «Мы могли забить и второй гол» 2
22:12 · Италия. Серия А
Квальярелла попросил прощения у тифози 1
21:27 · Италия. Серия А
«Ювентус» смог вырвать очко у «Болоньи», у которой удалили двух игроков 5
21:15 · Италия. Серия А
«Лацио» — «Торино»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
20:06 · Италия. Серия А
Чуамени – приоритетная цель «Ювентуса»
19:54 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Интер» могут обменяться нападающими
19:46 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» поборется с «Тоттенхэмом» за Гинтера
19:26 · Италия. Серия А
«Фиорентина» без помощи Кокорина разобралась с «Венецией» 2
19:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» — «Болонья»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
17:44 · Италия. Серия А
Мотта опроверг слухи о назначении в «ПСЖ»
17:27 · Италия. Серия А
Автогол помог «Удинезе» разгромить «Эмполи»
17:26 · Италия. Серия А
Салернитана» прервала серию из 11 безвыигрышных матчей
17:03 · Италия. Серия А
«Фиорентина» — «Венеция»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
16:58 · Англия. Премьер-лига
Бадьяшиль заинтересовал «Ньюкасл», «Лейпциг», «Вест Хэм» и «Ювентус»
15:28 · Италия. Серия А
«Кальяри» прервал серию из пяти поражений подряд
Все новости
Рекомендуем