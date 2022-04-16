Квальярелла попросил прощения у тифози

В матче тридцать третьего тура чемпионата Италии «Сампдория» проиграла дома «Салернитане», пропустив два мяча в первые шесть минут матча. Ветеран генуэзской команды, Фабио Квальярелла, после игры был вынужден просить прощения у тифози.

- Это поражение, после которого следует попросить прощения у фанов. Мы проиграли очень важный матч. Нельзя пропускать по два гола за первые шесть-семь минут. Но мы не убиты. Мы ранены, но не убиты. Будет анализировать причины, делать выводы и продолжать сражение за спасение места в Серии А, - пояснил Квальярелла, слова которого DAZN.