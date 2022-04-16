Салернитана» прервала серию из 11 безвыигрышных матчей

Завершился матч 33-го тура Серии А, в котором «Салернитана» в гостях переиграла «Сампдорию» (2:1). Эта победа стала для гостевой команды первой за последние 12 матчей. В последний раз «Салернитана» одерживала викторию 9 января («Верона», 1:0).

За «Салернитану» голы забили Федерико Фасио и Эдерсон, «Сампдория» ответила на это точным ударом Франческо Капуто.

После победы в активе «Салернитаны» 19 очков – это 20-е место в турнирной таблице. «Сампдория» занимает 16-ю строчку с 29 очками.