Салернитана» прервала серию из 11 безвыигрышных матчей

Завершился матч 33-го тура Серии А, в котором «Салернитана» в гостях переиграла «Сампдорию» (2:1). Эта победа стала для гостевой команды первой за последние 12 матчей. В последний раз «Салернитана» одерживала викторию 9 января («Верона», 1:0).
За «Салернитану» голы забили Федерико Фасио и Эдерсон, «Сампдория» ответила на это точным ударом Франческо Капуто.
После победы в активе «Салернитаны» 19 очков – это 20-е место в турнирной таблице. «Сампдория» занимает 16-ю строчку с 29 очками.
Протокол игры
|4'Фасио Федерико (0:1)
|6'Эдерсон Хонорато (0:2)
|(1:2) Капуто Франческо32'
Аудеро Эмиль•Берешиньски Бартош•Феррари Алекс•Колли Омар•Мурру Никола 46' (Ауджелло Томмазо ( 46') •Ринкон Томас 86' (Дамсгор Миккель ( 86') •Кандрева Антонио•Сенси Стефано • 89'Торсби Мортен 63' (Экдаль Альбин ( 63') •Квальярелла Фабио 63' (Сабири Абдельхамид ( 63') •Капуто Франческо
Сепе Луиджи 20' 70' (Белек Вид ( 70') •Дьомбер Норберт•Радованович Иван•Фасио Федерико•Маццокки Паскуале • 81'Эдерсон Хонорато 65' (Кастанос Григорис ( 65') •Кулибали Лассана•Бохинен Эмиль • 50'Раньери Лука 84' 87' (Гальоло Риккардо ( 87') •Бонаццоли Федерико 49' 66' (Рибери Франк ( 66' ) • 79'Джурич Милан II 20' 87' (Микаэл ( 87')
16 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".