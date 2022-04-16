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Чемпионат Италии. Серия А

Салернитана» прервала серию из 11 безвыигрышных матчей

16 Апреля 2022 • 17:26 Комментировать
Сампдория
1:2
Салернитана
окончен

Завершился матч 33-го тура Серии А, в котором «Салернитана» в гостях переиграла «Сампдорию» (2:1). Эта победа стала для гостевой команды первой за последние 12 матчей. В последний раз  «Салернитана» одерживала викторию 9 января («Верона», 1:0).

За «Салернитану» голы забили Федерико Фасио и Эдерсон, «Сампдория» ответила на это точным ударом Франческо Капуто.

После победы в активе «Салернитаны» 19 очков – это 20-е место в турнирной таблице. «Сампдория» занимает 16-ю строчку с 29 очками.

Протокол игры  
Сампдория 1:2Салернитана
  4'Фасио Федерико (0:1)
  6'Эдерсон Хонорато (0:2)
(1:2) Капуто Франческо32'   
Аудеро ЭмильБерешиньски БартошФеррари АлексКолли ОмарМурру Никола  46' (Ауджелло Томмазо (  46') Ринкон Томас  86' (Дамсгор Миккель (  86') Кандрева АнтониоСенси Стефано   89'Торсби Мортен  63' (Экдаль Альбин (  63') Квальярелла Фабио  63' (Сабири Абдельхамид (  63') Капуто Франческо
Запасные: Йосида МайяМаньяни ДжанджакомоКонти АндреаВиейра РонниСупряга ВладиславРавалья НиколаФальконе ВладимироТримболи Симоне
Сепе Луиджи   20'  70' (Белек Вид (  70') Дьомбер НорбертРадованович ИванФасио ФедерикоМаццокки Паскуале   81'Эдерсон Хонорато  65' (Кастанос Григорис (  65') Кулибали ЛассанаБохинен Эмиль   50'Раньери Лука   84'  87' (Гальоло Риккардо (  87') Бонаццоли Федерико   49'  66' (Рибери Франк (  66'   79') Джурич Милан II   20'  87' (Микаэл (  87')
Запасные: Ди Таккио ФранческоЦортеа НадирДрэгушин РадуВерди СимонеВесели ФредерикРуссо АнтониоПеротти Диего
16 апреля. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Салернитана
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окончен Кальяри 1:0 Сассуоло 2.95 3.80 2.29
окончен Удинезе 4:1 Эмполи 1.94 3.75 3.85
окончен Сампдория 1:2 Салернитана 1.75 3.90 4.70
Идет 16 минута Фиорентина 0:0 Венеция 1.47 4.50 7.20
16.04  19:30 Ювентус ... Болонья 0.00 0.00 0.00
16.04  21:45 Лацио ... Торино 1.79 3.90 4.40
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