Кришито решил тренироваться с «Дженоа»

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито с 2018 года выступает за «Дженоа», но минувшей зимой слухи активно отправляли его в стан канадского «Торонто». И Кришито вроде бы даже подписал контракт и собирался уже в марте перебираться туда, но сейчас, как сообщает ITASportPress, решил остаться с «грифонами» как минимум до конца сезона.

«Дженоа» ведет отчаянную борьбу за выживание, но, возможно, Кришито импонирует футбол, который показывает команда при новом наставнике Александре Блессине - удивительно, но при нем «Дженоа» еще не проиграл ни одного матча, сыграв при этом уже восемь игр.