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Чемпионат Италии. Серия А

Кришито решил тренироваться с «Дженоа»

29 Марта 2022 • 21:55 Комментировать
Верона
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Дженоа
1.75 3.60 4.90
04.04 19:30

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито с 2018 года выступает за «Дженоа», но минувшей зимой слухи активно отправляли его в стан канадского «Торонто». И Кришито вроде бы даже подписал контракт и собирался уже в марте перебираться туда, но сейчас, как сообщает ITASportPress, решил остаться с «грифонами» как минимум до конца сезона.

«Дженоа» ведет отчаянную борьбу за выживание, но, возможно, Кришито импонирует футбол, который показывает команда при новом наставнике Александре Блессине - удивительно, но при нем «Дженоа» еще не проиграл ни одного матча, сыграв при этом уже восемь игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Доменико Кришито
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