«Верона» скромно обыграла аутсайдера Серии А

«Верона» победила «Дженоа» в 31-м туре чемпионата Италии.
Победу «Вероне» принёс Джованни Симеоне, забивший единственный гол в матче на пятой минуте. Победа позволила «Вероне» подняться на девятое место, «Дженоа» находится вместе с «Венецией» в зоне вылета, имея в активе 22 очка.
Протокол игры
|(1:0) Симеоне Джованни5'
Монтипо Лоренцо•Чеккерини Федерико • 36'Гюнтер Корай•Казале Николо • 73'Фараони Марко 79' (Шутало Бошко ( 79') •Тамез Адриен • 38'Илич Иван•Лазович Дарко 70' (Депаоли Фабио ( 70') •Бесса Даниэль 65' 70' (Хонгла Мартин ( 70') •Капрари Джанлука•Симеоне Джованни
Сиригу Сальваторе•Хефти Сильван • 76'Васкес Хоан•Максимович Никола•Френнруп Мортен•Стураро Стефано 2' 46' (Гальдамес Пабло ( 46') •Бадель Милан•Гудмундссон Альберт 45' 46' (Йебоа Келвин ( 46') •Мелегони Филиппо 78' (Экубан Калеб ( 78') •Портанова Маноло 63' (Амири Надим ( 63') •Дестро Маттиа 63' (Пикколи Роберто ( 63')
04 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).