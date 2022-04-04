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Чемпионат Италии. Серия А

«Верона» скромно обыграла аутсайдера Серии А

04 Апреля 2022 • 21:27 Комментировать
Верона
1:0
Дженоа
окончен

«Верона» победила «Дженоа» в 31-м туре чемпионата Италии.

Победу «Вероне» принёс Джованни Симеоне, забивший единственный гол в матче на пятой минуте. Победа позволила «Вероне» подняться на девятое место, «Дженоа» находится вместе с «Венецией» в зоне вылета, имея в активе 22 очка.

Протокол игры  
Верона 1:0Дженоа
(1:0) Симеоне Джованни5'   
Монтипо ЛоренцоЧеккерини Федерико   36'Гюнтер КорайКазале Николо   73'Фараони Марко  79' (Шутало Бошко (  79') Тамез Адриен   38'Илич ИванЛазович Дарко  70' (Депаоли Фабио (  70') Бесса Даниэль   65'  70' (Хонгла Мартин (  70') Капрари ДжанлукаСимеоне Джованни
Запасные: Кьеза МаттиаКанчельери МаттеоПрашелик МатеушФработта ДжанлукаРецос Панайотис
Сиригу СальватореХефти Сильван   76'Васкес ХоанМаксимович НиколаФреннруп МортенСтураро Стефано   2'  46' (Гальдамес Пабло (  46') Бадель МиланГудмундссон Альберт   45'  46' (Йебоа Келвин (  46') Мелегони Филиппо  78' (Экубан Калеб (  78') Портанова Маноло  63' (Амири Надим (  63') Дестро Маттиа  63' (Пикколи Роберто (  63')
Запасные: Шемпер АдрианМазиелло АндреаГильоне ПаолоЭрнани АзеведоКришито ДоменикоКалафьори РикардоМаркетти Федерико
04 апреля. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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окончен Верона 1:0 Дженоа 1.88 3.40 4.60
Идет 51 минута Милан 0:0 Болонья 1.44 4.70 7.40
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