Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Джованни Симеоне идёт по стопам Тони

05 Апреля 2022 • 06:37 Комментировать (1)
Верона
1:0
Дженоа
окончен

Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне забил единственный мяч в ворота «Дженоа» в матче тридцать первого тура чемпионата Италии, и довел счет своих голов в этом сезоне до пятнадцати.

Таким образом, сын Диего Симеоне стал вторым игроком «Вероны», который смог забить пятнадцать и более мячей за сезон в Серии А. Первым был бывший футболист итальянской сборной Лука Тони, который забил двадцать голов в сезоне 2013-2014, а затем двадцать два гола в следующем сезоне, 2014-2015.

Впрочем, время, чтобы нагнать и его, у Симеоне еще есть - до конца сезона еще семь туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Верона Джованни Симеоне
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
06:37 · Италия. Серия А
Джованни Симеоне идёт по стопам Тони 1
06:08 · Италия. Серия А
Пиоли провёл сотый матч у руля «Милана» в Серии А
03:46 · Италия. Серия А
«Наполи» не хочет платить Мертенсу 4 миллиона евро ежегодно
01:07 · Италия. Серия А
Леау: «Милан» сделал всё для победы»
01:05 · Италия. Серия А
Заместитель Михайловича: «Синиша гордится вами»
00:49 · Италия. Серия А
Пиоли: «Мы снова потеряли очки»
00:39 · Италия. Серия А
Пиоли – о 0:0 с «Болоньей»: «Мы нанесли 33 удара, но нам чего-то не хватило»
04 Апреля
22:34 · Италия. Серия А
Кака прокомментировал лидерство «Милана» в Серии А
22:18 · Италия. Серия А
«Удинезе» не продаст Бету
22:05 · Италия. Серия А
Аллегри доволен судейством в матче «Ювентус» – «Интер»
21:35 · Италия. Серия А
Де Лихт рассказал о разнице между игрой за «Ювентус» и за «Аякс»
21:27 · Италия. Серия А
«Верона» скромно обыграла аутсайдера Серии А
21:20 · Италия. Серия А
Игрок «Аталанты» принёс извинения Кулибали за расистские выкрики со стороны фанатов клуба
21:15 · Италия. Серия А
«Милан» — «Болонья»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:09 · Италия. Серия А
«Ювентус» вернулся к кандидатуре Гравенберха
Все новости
Рекомендуем