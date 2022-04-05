Джованни Симеоне идёт по стопам Тони

Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне забил единственный мяч в ворота «Дженоа» в матче тридцать первого тура чемпионата Италии, и довел счет своих голов в этом сезоне до пятнадцати.

Таким образом, сын Диего Симеоне стал вторым игроком «Вероны», который смог забить пятнадцать и более мячей за сезон в Серии А. Первым был бывший футболист итальянской сборной Лука Тони, который забил двадцать голов в сезоне 2013-2014, а затем двадцать два гола в следующем сезоне, 2014-2015.

Впрочем, время, чтобы нагнать и его, у Симеоне еще есть - до конца сезона еще семь туров.