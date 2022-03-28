Возобновилось дело по обвинению в групповом изнасиловании игрока «Дженоа»

Мы уже сообщали в прошлом году о том, что полузащитника «Дженоа» Маноло Портанова обвинили в изнасиловании 22-летней девушки. Его арестовали, но затем он был выпущен на свободу и недавно даже забил гол в ворота «Торино», который прервал 187-дневное безвыигрышное ожидание «грифонов».

А сейчас итальянская La Gazzetta Dello Sport сообщает о том, что дело об изнасиловании возобновлено и Портанове придется снова явиться в суд в Сьене в начале июня. При этом на сей раз оно квалифицируется как групповое изнасилование, так как в нем обвиняются еще двое молодых итальянцев. Это случится седьмого июня.