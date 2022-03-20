Вратарь «Милана» Меньян подвергся расистским оскорблениям после игры с «Болоньей»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что голкипер команды Майк Меньян подвергся расистским оскорблениям в матче 30-го тура итальянской Серии А против «Болоньи» (1:0).

Напомним, после игры между футболистами обеих команд произошла потасовка, в ходе которой и прозвучали обидные высказывания. Об этом футболист сообщил своему тренеру.

«Майк сказал мне, что прямо из-за ворот ему кричали расистские оскорбления. Очень грустно, когда такое происходит. Никто этого не заслуживает», — приводит слова Пиоли beIN Sports.

После 30 туров «Милан» лидирует в чемпионате Италии, имея в своём активе 66 очков. «Болонья» расположилась с 33 баллами расположилась на 12-й строчке.